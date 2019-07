En colapso parque lineal del Anzaldúas

El parque lineal ubicado sobre el canal Anzaldúas requiere mantenimiento y atención urgente, debido a la cantidad de ciudadanos que en los últimos días han reportado caídas o lesiones por la falta de muros de contención, anomalías en el concreto, así como desprendimiento de material que son visibles en todo el tramo.

Gustavo Cruz, de 52 años hace un par de días caminaba por la zona cuando cayó muy cerca de la calle J.B Chapa, sufrió una lesión que hasta el momento le obliga a caminar con ayuda de bastón.

"No sé a quien reclamarle, era ya un poco noche cuando transitaba por aquí, venía de hacer mis compras, de repente solo caí, de no ser porque venían detrás de mi un par de jóvenes que me ayudaron a salir yo habría caído al canal, es muy peligroso, espero pronto arreglen".

En la zona hay aparatos para hacer ejercicio, juegos infantiles y espacios de recreación que diariamente son utilizados por decenas de personas que corren peligro.

Los espacios de alambre que dividen al parque del canal están en su mayoría doblados, con grietas y desperfectos.

De acuerdo con una placa conmemorativa, las instalaciones fueron inauguradas entre el 2011 y 2013, con una inversión de aproximadamente 35 millones de pesos a cargo de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Consecuencias. Los ciudadanos reportan caídas y fracturas.