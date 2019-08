En 8 meses no puede resolverse herencia maldita de violencia: Segob

CIUDAD DE MÉXICO.- Después del ataque a un bar de Coatzacoalcos, Veracruz que dejó 26 muertos, el subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, aseguró que la violencia y la inseguridad fueron heredadas de las anteriores administraciones y en ocho meses de la Cuarta Transformación no es posible resolver esta herencia maldita.

En entrevista después de participar en la reunión plenaria del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados, Ricardo Peralta aseguró que desafortunadamente la violencia y la inseguridad fue heredada de otras administraciones, que por no intervenir ocasionó una ruptura del tejido social.

Dijo que hoy más que nunca, en la administración de Andrés Manuel López Obrador, se está atendiendo a los jóvenes, en el desarrollo de las comunidades y deseó que no vuelvan a ocurrir hechos como los del bar Coatzacoalcos, Veracruz.

"Desafortunadamente la violencia y la inseguridad se heredó de otras administraciones por no intervenir en temas que han ocasionado esa ruptura del tejido social, hoy se están haciendo las cosas distintas, en 8 meses de gobierno no solamente no es posible resolver una herencia maldita como es la inseguridad, todos los sufrimos como ciudadanos, sin embargo, hoy más que nunca se están atendiendo a los jóvenes, se están atendiendo todas las formas donde exista la posibilidad de desarrollar a las comunidades y todos deseamos que no vuelvan a ocurrir estos hechos", explicó.

Agregó que sobre el ataque en Veracruz es un tema que le corresponde resolver a la entidad jarocha, sino que se cumpla en el Estado de derecho no solo en la entidad, sino en todo el país, pues es parte de la filosofía de la Cuarta Transformación luchar contra la corrupción y la impunidad.

Destacó que esos son los dos motivos por lo que la gente votó por el cambio y para ello se está trabajando diario más de 20 horas diarias.

"Es un tema que corresponde primordialmente a la entidad, ellos tendrán que, no solamente resolver esa coyuntura, sino que se cumpla el Estado de derecho en todo el país, es parte de la filosofía de la Cuarta Transformación, quien no está a favor de luchar contra la impunidad, quién no está a favor de luchar contra la corrupción todo lo que ha venido ocurriendo en la tragedia nacional tiene que ver con esos dos temas y esos temas precisamente son los motivos por los cuales la gente votó por el cambio y en eso estamos y estamos diario y trabajando más de 20 horas diarias", agregó.