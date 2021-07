Empieza a tomar forma

Uno de los spin-offs propuestos de Game of Thrones, llamado 10,000 Ships, ya tiene a la guionista que le dará forma al proyecto.

Deadline, el portal especializado en entretenimiento, confirmó que Amanda Segel será quien desarrolle la nueva colección de episodios para la popular franquicia de arte fantástico y drama.

BIEN AVALADA

HBO, que pertenece a Warner Media, seleccionó a la escritora que es conocida por contar en su currículum los programas Helstrom, Person of Interest, The Good Wife y The Mist, reveló Deadline.

El canal que hizo famosa Game of Thrones, creada por David Benioff y D.B. Weiss, y basada en el libro del mismo nombre de George R.R. Martin, aclaró que el producto está en vías de realización, pero no hay fechas definida ni para el rodaje ni el estreno.

MANOS A LA OBRA

Aunque Sagel comenzará a darle forma a la narración, se prevé que 10,000 Ships se enfoque en el viaje realizado de la princesa Nymeria y los sobrevivientes de los Rhoynars, quienes viajaron de Essos a Dorne tras du derrota por el dominio valyrio en la Segunda Guerra de las Especias, reportó Deadline.

Por esto, la producción de la franquicia emitida de abril del 2011 a mayo del 2019 y que constó de 73 capítulos en ocho temporadas, se situaría mil años ante los eventos de Game of Thrones, y contaría el contexto de la reina guerrera que inspiró el nombre del lobo huargo de Arya Stark.

Los otros posibles spin-offs, que han sido propuestos por producción para HBO, pero aún sin luz verde, son 9 Voyages, Flea Bottom y Tales of Dunk & Egg, lo mismo que una posible serie animada.

House of Dragons es la única teleserie que funge como spin-off de la popular y premiada teleserie, programada para estrenarse el próximo año y que se adentra a la Casa Targaryen, la cual gobernó Westeros más de 300 años antes de la gran rebelión.