Emiten una advertencia severa a los no fumadores

Harlingen, Texas.- Con la polémica acerca de las muertes y enfermedades causadas por el vapeo, el CEO de Juul emite una advertencia severa a los no fumadores, ya que admite que se desconocen los efectos a largo plazo.

El CEO de Juul Labs, Kevin Burns, emitió una severa advertencia a los no fumadores sobre los productos de vapeo de la compañía. "No vapear. No use Juul ", dijo en una entrevista que se transmitió en CBS This Morning.