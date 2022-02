Embiste la IP a municipio; frenará cobros a transportistas

El Mañana / Staff.- El sector empresarial emprenderá una embestida legal para echar abajo un decreto que el Cabildo de la ciudad de Reynosa aprobó recientemente, el cual busca restringir la circulación del transporte de carga por zonas habitacionales de la ciudad, al considerar que se trata de un impuesto ya existente del ámbito federal; y en caso de no lograr su objetivo, recurrirá al amparo colectivo para evitar su aplicación.

Estamos tratando de incidir en que no se haga de esa manera porque no es viable, es un despropósito, el lunes tenemos una reunión en el Congreso, vienen diferentes organismos del estado*

"La siguiente semana en comisiones –en el Congreso del Estado– se va a discutir acerca de un decreto que pasó en Reynosa, que se aprobó en Cabildo, que todo camión, vehículo pesado de transporte que pase por la ciudad está buscando que cobre un derecho el Municipio", adelantó el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana en Tamaulipas, Mario Flores Pedraza, "haciendo el cálculo vendrían pagando arriba de seis mil millones de pesos anuales por ese decreto".

Fue el tres de febrero pasado cuando el cuerpo edilicio aprobó– por 21 votos y solo una abstención –ese decreto, el cual considera un cobro anual equivalente a cuatro mil 811 pesos por unidad de carga pesada que transite dentro de la ciudad de Reynosa, salvo algunas vialidades que circulan por la periferia, bajo el argumento de que esto ayudará a conservar las calles, así como a disminuir el índice de accidentes de tránsito.

Flores Pedraza señaló que se buscará que los diputados locales no ratifiquen este nuevo Derecho municipal debido a que tendrá un impacto importante para el sector transportista, principalmente, "estamos tratando de incidir en que no se haga de esa manera porque no es viable, es un despropósito, el lunes tenemos una reunión en el Congreso, vienen diferentes organismos de Reynosa, de Matamoros... para hablar con ciertos diputados en este tema en específico"; se prevé que el nuevo impuesto entre en operación a partir del mes de marzo.

El presidente de la Coparmex estatal recordó que a nivel nacional se cuenta con 130 mil trámites y alrededor de 150 mil regulaciones, por lo cual, este Derecho para el transporte de carga se viene a sumar a los ya existentes, "es un tema nacional, no es nada más de Reynosa, porque si yo tengo una mercancía que tengo que trasladar hacia Reynosa yo tengo que pagar ese Derecho municipal que se está tratando de cobrar; si alguien en San Luis quiere pasar algo por Reynosa, si alguien en Yucatán quiere transportar algo hacia Estados Unidos y pasar por Reynosa... el temor es que se extienda a los diferentes municipios fronterizos este impuesto".

A partir del próximo mes podría entrar en vigor el nuevo cobro al transporte de carga pesada por la ciudad de Reynosa, esto en caso de que el Congreso local lo ratifique, en cuyo caso el sector empresarial adelantó que habrá de interponer amparos en contra de este.

TODOS A PAGAR: DESDE $4 MIL... ¡HASTA $96 MIL!

*Las cuotas se estiman en Unidades de Medida de Actualización (UMA) cotizada en 96 pesos con 22 centavos al día.

- Cuando la compañía tenga de una a cinco unidades, el pago anual será de 50 UMAs es decir 4 mil 811 pesos, si son de seis a 15 el costo será eleva a 9 mil 622 pesos equivalentes a 100 UMAs.

- Pero si la flotilla es de 16 a 30 el pago es de 19 mil 244, al sumar 200 UMAs, mientras que de 31 a 50 de 300 UMAs, referente a 28 mil 866 pesos.

- Si es de 51 a 100, el cobro será de 400 UMAs equivalentes a 38 mil 488 pesos, pero si las unidades están ente las 101 a 150 el cobro será de 48 mil 110 pesos por 500 UMAs y de 57 mil 732 pesos cuando la flotilla oscile de 151 a 200, al sumar 600 UMAs.

- Las compañías que tengan de 201 a 250 unidades pagarían 800 UMAs anuales, es decir 76 mil 976 pesos, y hasta 96 mil 220 pesos cuando la cantidad de unidades sea de 251 a 300, al reflejarse mil UMAs.