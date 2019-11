Elimina Senado Seguro Popular

Ciudad de México.

El Senado de la República avaló en lo general la desaparición del Seguro Popular para darle paso a la creación de Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).

Con 67 votos a favor, 22 en contra y 14 abstenciones, quedó avalado sin cambios, el dictamen que llegó de la Cámara de Diputados, y en donde se establece que ahora los homeópatas y licenciados en enfermería podrán recetar medicamentos nacionales e insumos de salud. También quedó aprobado un nuevo empaquetado para los medicamentos del servicio público y para los privados, a fin de diferenciarse.

Sobre el Fideicomiso del Sistema de Protección Social de Salud, se avaló que se puedan tomar 40 mil millones de pesos, para ser transferibles al Insabi, sin tener controles de transparencia y de rendición de cuentas, acusó la oposición.

La senadora Silvana Beltrones (PRI), señaló que así como está la propuesta el gobierno federal no podrá lograr un sistema similar al canadiense, porque presenta un esquema que lo aleja mucho y lo acerca más al modelo venezolano o al de Corea del Norte; ya que en Canadá tienen un sistema de financiamiento compartido por el seguro de salud público, privado, de usuarios y de gobierno, descentralizado, y no federalizado como aquí se pretende.

"Para la creación del Insabi en el Presupuesto 2020 tendría que contener casi 792 mil 619 millones de pesos para financiar servicios de salud para 75 millones 700 mil mexicanos, actualmente se atienden a 53 millones, lo que representa un costo cercano a los 3 puntos del PIB. Entendemos que urge que la presente ley sea aprobada, pero en este presupuesto la propuesta se queda muy corta, aun cuando se tomen 40 mil millones del Fondo el monto sería insuficiente", indicó la priísta.

La senadora del PAN, Noemí Reynosa, dijo que su fracción votará en contra porque el Insabi es una "mentira", porque no se puede cumplir, ni garantiza que se cubran las 67 enfermedades que actualmente cuentan con apoyos, como las raras y de alto costo, que no se garantizan.

"Es increíble que les preocupe más por regularizar la mariguana, y haya foros y parlamentos abiertos, que para la salud, no es posible que se preocupen más por la mariguana que por los millones de mexicanos, centralizar los servicios de salud no los hace más eficientes. Las promesas no sirven de nada, porque Morena no cumple, además de que elimina el articulado para la contratación de médicos, infraestructura y la atención para los grupos vulnerables", expuso la panista.

Requieren $2.5 billones para lograr los alcances

> El senador Samuel García (MC), aseguró que se necesitan 2.5 billones en recaudación para lograr los alcances que pretende la iniciativa del bloque mayoritario de Morena.

"Para que México pueda otorgar salud universal como viene en el dictamen, se requieren 2.5 billones de pesos, eso quiere decir, que nuestra recaudación fiscal que hoy va en 13% del PIB tiene que subir a 34, es decir, nuestro presupuesto que hoy es de 6 billones tiene que llegar a nueve", indicó