El ´Yoga Teacher´ comparte su cama

Ciudad de México

Durante muchos años han surgido diversos comentarios acerca de la preferencia sexual de Alejandro Maldonado, pero es hasta ahora que quizá el "Yoga Teacher" se abre para hablar acerca de esto.

Todo comenzó cuando Maldonado subió una foto a su Instagram junto al deportista mexicano Eduardo Ávila.

Ambos aparecen con el torso descubierto en lo que aparenta ser una cama y bajo la foto Alejandro puso el hashtag "#mividacomolasoñé".

USUARIOS REACCIONAN

Esto despertó que miles de usuarios en la red social felicitaran a la posible pareja por vivir su amor y algunos otros preguntándole si eran novios.

Por su lado, Eduardo Ávila, quien es un judoka y medallista de oro en los Juegos Parapanamericanos de Río de Janeiro 2007, Guadalajara 2011 y en Parapanamericanos de 2015, también compartió la imagen aunque el escribió a lado de la misma: "amigo".

El deportista escribió: "#yogateacher eres bien chido y no he parado de reír, #hashtak eres súper buena onda y continuamos con esas #sonrisas #jeep #friends #oaxaxa sun& always be my friend !!!!!".

EL YOGA LOS CONQUISTA

Alejandro y Eduardo se conocieron hace unos meses durante la sección que el "Yoga Teacher" tiene en el programa "Venga la Alegría" y en el que Maldonado suele invitar a un actor, cantante o deportista a hacer yoga con él.

Tras ese primer encuentro ambos postearon su gusto por conocerse y al parecer de ahí comenzó la relación de amistad o un supuesto noviazgo.