El PRI debería pedir perdón a los mexicanos: Dulce María Sauri

Para la exlíder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), exgobernadora de Yucatán y actual diputada federal, Dulce María Sauri Riancho, su partido "debería pedir perdón a los mexicanos" porque no supo entender los cambios y demandas de la nueva sociedad y cometió errores actuando como hace 40 años.

"Tengo la idea personal que si no hay perdón, no habrá redención y por tanto, creo que el PRI debería dar amplias, concretas y sentidas disculpas a la sociedad mexicana", señaló la exlideresa del partido tricolor.

Declaró a EL UNIVERSAL que el PRI ha sido una "organización que creó muchas instituciones, logró evoluciones, desarrollo y crecimiento, es una realidad", pero también cometió errores que para la misma gente no pasaron desapercibidos y fue cuando dijo: "Basta y ya...se acabó en el 2018".

Expuso que un ejemplo de esos errores fue que el PRI no pudo mantener una noble y respetada institución como el IMSS para que diera un mejor servicio y una amplia cobertura que es lo que exigía la sociedad del presente.

Apuntó la exgobernadora de Yucatán que el priismo logró que el pueblo mexicano le devolviera la confianza y votó en el año 2012 por el tricolor y aunque el gobierno de Enrique Peña Nieto fue un gran reformador en lo económico, no lo fue en lo político.

Sauri Riancho comentó que el PRI no supo entender los cambios que vivía la sociedad mexicana y actuó como si lo hiciera hace 40 años, creyendo que el organismo, el PRI, se mantendría por el solo hecho de ser un partido estructurado y organizado y que continuaría teniendo victorias y no fue así.

Sostuvo que el pedir perdón es porque "no supimos entender lo que la nueva sociedad mexicana quería, por no asumir las responsabilidades que significa tener 'una confianza restaurada' porque en el año 2012, la gente le volvió a dar la confianza al PRI y no lo entendimos y pensamos que podríamos actuar como habíamos actuado 40 años atrás".

"Fue el gobierno anterior un gran reformador en lo económico pero en la parte política no hubo cambios, creímos que bastaba con que el partido fuera un partido organizado, que sería suficiente para hacer frente a la nueva sociedad mexicana y nos equivocamos", relató.

Por otro lado, señaló que lamentablemente pareciera existir un "virus" en los políticos que luego tiene condiciones para reproducirse, sobre todo cuando no hay contrapesos.

Advirtió que es fundamental y básico cuidar un aparato legal, una institución como el Instituto Nacional Electoral (INE), que permita garantizar que la gente tenga oportunidad de decidir con su voto si sigue con un gobierno que le gustó como actuó o cambiarlo si no lo hizo.

Reveló que en el "radar inmediato estaría la elección de los 4 nuevos consejeros del INE", que sería uno de los peligros que estaríamos por transitar, y en el que habrá que garantizar que los perfiles sean de gente autónoma y que no esté vinculada a alguna institución política o tendencia electoral.

Todos debemos cuidar que esa institución siga así, que sea una herramienta legal para que los mexicanos puedan tener opciones de cambio o modificación de acuerdo a cómo actúen y trabajen los gobiernos.

Dijo que la convocatoria ya salió y las 8 fuerzas políticas en la Cámara de Diputados firmaron de común acuerdo la misma. "Eso nos alienta a que se pueda lograr la elección de los 4 nuevos consejeros en condiciones de transparencia y equidad y que el INE siga siendo la institución sólida y capaz de conducir elecciones claras y con base a la que misma población exija", apuntó.