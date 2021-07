El lesionado Ramos no figura en la lista de España para la Eurocopa 2020

El seleccionador de España Luis Enrique dijo que la falta de juego de Ramos recientemente hizo que fuera difícil para el defensor ser incluido en el equipo de la Eurocopa 2020.

Ramos, de 35 años, se perdió la mayor parte de la segunda mitad de la temporada luego de una serie de lesiones musculares y un problema de rodilla que requirió cirugía.

"No estará con nosotros porque no pudo competir durante gran parte de la temporada, ni siquiera pudo entrenar con su club", dijo Luis Enrique. "Fue difícil. Fue una decisión complicada pero había que tomarla en beneficio de todo el grupo. Me sentí mal porque siempre ha sido un jugador que dio todo lo que tenía, siempre ha sido muy profesional ".

Ramos habría sido un jugador del Madrid en la lista, y Luis Enrique dijo que Dani Carvajal también habría entrado en el equipo si hubiera estado en forma. La potencia española terminó la temporada sin título por primera vez en más de una década. Fue subcampeón del Atlético de Madrid en la liga española y fue eliminado por el Chelsea en semifinales de la Champions League.

"Eso no lo tomo en consideración", dijo Luis Enrique, refiriéndose a los clubes de jugadores. "Si Carvajal y Ramos estuvieran en forma, estarían en la plantilla".

Otros jugadores del Madrid que habían sido convocados recientemente pero que quedaron fuera de la lista fueron Nacho Fernández y Marco Asensio.

Luis Enrique dijo que le contó a Ramos su decisión en una llamada telefónica el domingo.

"Normalmente no hago estas llamadas pero decidí hacerlo en el caso de Ramos por lo que significa para la selección nacional", dijo Luis Enrique, y agregó que le dijo al jugador que fuera "más egoísta" y se asegurara de que se recupera por completo para poder regresar para ayudar a su club y eventualmente regresar a la selección nacional.

Ramos habría tenido la oportunidad de romper el récord de más apariciones para un equipo nacional en la Euro 2020. El veterano capitán de España ya tiene el récord europeo con 180 apariciones. El récord mundial de 184 está en manos del jugador egipcio Ahmed Hassan.

"Me duele no haber podido ayudar más a mi equipo y no jugar para España pero, en este caso, lo mejor es descansar, recuperarme del todo y volver el año que viene como siempre lo hemos hecho", Ramos dijo en Twitter. "Me duele no representar a tu país, pero tengo que ser honesto y sincero.

"Les deseo a todos mis compañeros la mejor de las suertes y espero que tengamos una gran Eurocopa", dijo. "Seré otro fan que me animará desde casa".

El defensa del Manchester City Aymeric Laporte, que jugó para las selecciones juveniles de Francia pero también era elegible para jugar con España, estaba entre los incluidos en la escuadra de Luis Enrique.

"Su convocatoria no tiene nada que ver con que Ramos no pueda jugar", dijo Luis Enrique sobre Laporte. "Lo consideramos desde que le fue posible estar con nosotros. Es un jugador de primer nivel que puede ayudarnos, con mucha experiencia internacional con su club ".

También en la plantilla están los delanteros Adama Traoré y Álvaro Morata, los jóvenes Ferran Torres, Pedri González y Eric García, y los veteranos Sergio Busquets, Jordi Alba y César Azpilicueta.

Entre los perdidos se encontraban Jesús Navas, Sergio Canales, Kepa Arrizabalaga e Íñigo Martínez, quien anunció este lunes que no se sentía preparado para estar con la selección de cara a la Eurocopa 2020.

Luis Enrique dijo que no eligió un complemento completo de 26 jugadores porque sintió que los 24 que incluyó cubrirían todas las necesidades del equipo.

España jugará en el Grupo E junto a Suecia, Polonia y Eslovaquia. Todos sus partidos serán en la ciudad española de Sevilla, a partir del 14 de junio contra Suecia. Sus dos partidos de preparación serán contra Portugal el 4 de junio y contra Lituania el 8 de junio.

Los jugadores españoles se presentarán a los entrenamientos el 31 de mayo.

Equipo:

Porteros: Unai Simón (Athletic Bilbao), David De Gea (Manchester United), Robert Sánchez (Brigthon)

Defensores: Jordi Alba (Barcelona), José Gaya (Valencia), Pau Torres (Villarreal), Aymeric Laporte (Manchester City), Eric García (Manchester City), Diego Llorente (Leeds), César Azpilicueta (Chelsea), Marcos Llorente (Atlético) Madrid)

Centrocampistas: Sergio Busquets (Barcelona), Rodri Hernández (Manchester City), Pedri González (Barcelona), Fabián Ruiz (Napoli), Thiago Alcántara (Bayern Munich), Koke Resurrección (Atlético de Madrid)

Delanteros: Dani Olmo (Leipzig), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Álvaro Morata (Juventus), Gerard Moreno (Villarreal), Ferran Torres (Manchester City), Adama Traoré (Wolverhampton Wanderers), Pablo Sarabia (Paris Saint-Germain)