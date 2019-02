´Él invadió mi espacio por completo´: Carolina

"Me sentía atosigada, no podía hacer nada sin él, tenía que pedir permiso más que a mis padres, quería saber dónde estaba, con quién y por qué saludaba a amigos". Carolina, víctima de violencia en el noviazgo.

"Me encerró y no me dejaba salir, me jaloneó, no quería que hiciera nada sin que él supiera", dijo Carolina, una adolescente que cursa la secundaria en Reynosa.

Su relación tóxica inició hace un año, primero todo era amor, regalos, llamadas y pláticas de chicos enamorados.

Pero luego de un mes de salir, comenzaron los primeros síntomas de una relación difícil; le empezó a checar el teléfono, sus redes sociales, quién le escribía y a quien le contestaba.

"Era controlada, ya tenía depresión, no quería comer, mi salud ya estaba siendo deteriorada, él invadió mi espacio por completo, no tenía libertad", expresó.

Afortunadamente Carolina pudo ser apoyada por las autoridades, en una plática que se llevó a su escuela, fue donde aprovechó y contó su historia de sufrimiento de meses.

"Me llegó a jalar delante de mis compañeros de grupo, en una ocasión me tuvo encerrada y fue un momento de represión, no quería que me fuera, no quería que lo dejara, me consideraba de su propiedad", recalcó.

Al proporcionarle la ayuda psicológica, así como información, la joven pudo superar la relación tóxica, la cual dio por terminada con ayuda de las autoridades y de sus padres, que no sabían qué estaba pasando por esta situación.

Carolina por el momento no tiene novio, ha decidido estar sola por un tiempo, disfrutar salidas con sus amigas, ir al cine y divertirse, pero ahora sabe los primeros síntomas de una relación tóxica, que si no se atiende a tiempo, puede llegar a la violencia y a la muerte como ha pasado en otros casos.

Todo cambió

>Al principio de la relación había muchos regalos, llamadas telefónicas y pláticas de enamorados

>Apenas pasó un mes y ya quería controlar hasta sus redes sociales

>Prácticamente, su novio le quitó la libertad

>Su estado de salud se complicó, pues ya no quería ni comer

>Recibió ayuda psicológica y está superando el problema

>Por el momento no tiene novio y aprovecha para salir con sus amigas