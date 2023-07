Hijos de Ricky Martin sorprenden al subir con él al escenario

CIUDAD DE MÉXICO

Todo ocurrió la noche de este lunes, cuando el boricua visitó la ciudad de Lorcano con su espectáculo sinfónico. Conforme los minutos iban avanzado, Ricky logró cautivar al público con sus canciones y su energía, pero en cierto momento del show, se llevó tremenda impresión cuando vio salir a sus mellizos de entre los músicos para bailar a su lado.

El momento quedó grabado en video y fue el propio intérprete de "La vida loca" quien se encargó de difundirlo en las redes sociales: "¡Qué hermosa sorpresa! Cuando mis mellizos subieron al escenario conmigo por primera vez", escribió el boricua junto al clip, que dicho sea de paso ya se ha vuelto viral.

En la grabación de apenas unos segundos, se puede ver perfectamente la cara de Martin cuando los adolescentes de 14 años se adueñaron por completo del show, contagiando con sus bailes al público que no dejaba de gritar y aplaudir emocionado: "Son Matteo y Valentino", se le oye decir al artista en medio de risas, mientras que los jovencitos no dejaban de dar vueltas al ritmo de la música.

Cabe destacar que, aunque ya habían aparecido en algunos eventos, los hijos de Ricky se habían mantenido lejos del mundo del espectáculo, incluso, su padre aseguró que ninguno de ellos tenía intenciones de seguir sus pasos en el mundo de la música, sin emabrgo, sí estaban interesados en formar parte de la vida pública, Matteo en el arte plástico y Valentino, por su parte, como influencer: "A Matteo le llama más la atención el arte y Valentino tiene claro que va a pasarse la vida delante de una pantalla, porque quiere convertirse en el mejor youtuber del mundo", explicó hace algunos años al portal Extra.

Ahora, sin ninguna duda, ambos le han regalado al artista el mejor momento de toda su carrera; y es que aunque ha compartido el escenario con grandes figuras como Enrique Iglesias, Maluma, Christina Aguilera, solo por mencionar algunos, nunca lo había hecho con dos de las personas más importantes de su vida.

Como era de esperarse las reacciones de los usuarios no tardaron en aparecer y muchos quedaron totalmente conmovidos por los niños: "Que lindos verlos disfrutar así", "El mejor video de toda la carrera de Ricky", "No me imagino tu corazón lleno llenísimo de orgullo", "Son lo máximo tus hijos", "Esos momentos no tienen precio. Eso no lo paga nada", "Que bonita sorpresa", "Que momento tan bello...para ti y para ellos", son sólo algunos de los mensajes que se pueden leer.