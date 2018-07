El caso de El Chapo: los mitos y circo, con olor a cadena perpetua

Washington

Eduardo Balarezo rechaza ser etiquetado como narcoabogado y, aunque defiende a uno de los traficantes más reconocidos en el mundo, Joaquín Guzmán Loera, dice en entrevista: "Yo a Joaquín lo considero un cliente, no El Chapo, el dicho líder del Cártel de Sinaloa, ni como a un gran narcotraficante como lo pinta la fiscalía", es decir el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Sin embargo, admite que Guzmán "tiene un perfil en los medios muy alto, un perfil en el negocio legal muy alto y sé que viene con mucho bagaje; es diferente y un poco más difícil".

Antes de asumir la defensa legal de Guzmán Loera en Nueva York, Balarezo ya había representado en la corte federal del Distrito de Columbia a dos figuras sobresalientes del narcotráfico mexicano; Alfredo Beltrán Leyva El Mochomo y Zhenli Ye Gon. Perdió esos dos casos.

Guzmán Loera es acusado en Estados Unidos de tráfico de drogas, lavado de dinero y homicidio, entre otros delitos por los que podría ser sentenciado a cadena perpetua.

–¿Con quién de la familia de Guzmán Loera definió el costo de sus honorarios para defender al Chapo? –se le pregunta.

–Esos temas son confidenciales; el acuerdo se hizo con el cliente, con Joaquín.

–¿Le han pagado?

–Nunca entro al caso sin haber recibido algo y he dicho muchas veces que he recibido una parte del pago, no todo.

Balarezo se limita a decir que hasta el momento ha recibido "25%" de sus honorarios. Tampoco revela quién le entrega directamente su dinero. "Puedo decir que no es Ema, pero no puedo decir quién me paga", comenta.

Por tratarse de un delincuente extranjero definido como "narcotraficante más significativo" en términos de la ley de Estados Unidos, cualquier aspecto económico de El Chapo está sujeto a la jurisdicción de la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro.

Hasta el último centavo manejado por Guzmán o manejado por él está sujeto a confiscación por las autoridades estadounidenses si se mueve en el territorio de éstas; por ello Balarezo, antes de defender a su cliente, obtuvo una licencia de la OFAC y debe rendirle cuentas cada tres meses sobre sus emolumentos.

LA FISCALÍA

Después de varios desencuentros entre la defensa de Guzmán y el Departamento de Justicia, el lunes 5 de noviembre comenzará el juicio dirigido por el juez federal Brian Cogan.

A través de su abogado, El Chapo se ha quejado de trato inhumano porque lo tienen en una celda pequeña, vigilado las 24 horas y apartado del resto de los internos de la prisión federal de Manhattan, lo que según él ya afectó su salud.

Su defensor lo visita cada semana personalmente, pero el resto de los días quien atiende al Chapo, durante cuatro o cinco horas, es un equipo que Balarezo contrató en la oficina especial que abrió en Nueva York para atender este asunto.

El gobierno de Estados Unidos argumenta que las condiciones de reclusión de Guzmán Loera corresponden a un criminal catalogado como de alta peligrosidad. Su defensor asegura que su cliente lo sabe:

"Por supuesto lo tienen en esas condiciones por las fugas que han sucedido en México. Se entiende que el gobierno de Estados Unidos tiene ciertas preocupaciones por él, pero tenemos que ser realistas: no está en una cárcel en México; tampoco va a comprar a los guardias aquí. Es absolutamente exagerado como lo tienen.

Otro asunto que se ha mantenido en secreto es el motivo de que el juez prohibiera las visitas de Ema Coronel a su esposo. Según Balarezo, ni siquiera se hizo público el argumento que presentó el Departamento de Justicia para conseguir esa y otras medidas contra el acusado:

La corte federal en Nueva York sólo autorizó que Ema Coronel platicara por teléfono con Guzmán. Ella procura asistir a todas las audiencias en Nueva York acompañada de sus hijas gemelas, pues a decir del litigante "las niñas lo visitan cada vez que vienen a las audiencias, les dan una visita de una hora. No lo pueden abrazar ni besar, lo ven a través de una ventanilla. Y todo esta monitoreado, siempre que van están unos agentes. Es un caso ridículo: él no puede pasar mensajes a terceros. Un día les dijo a las niñas que le saludaran a la mamá, que la quiere, y le cortaron la visita porque ese era un mensaje".

RETOS DEL JUICIO

Representar a Guzmán Loera contra el gobierno de Estados Unidos, y más en la era del internet, las redes sociales, las narcoseries y narconovelas que están de moda, es un camino a la fama y puede darle mucho dinero y prestigio. Sin embargo, Balarezo sostiene que el asunto es del "más alto perfil", pero sólo eso.

Añade que incluso le sale caro: "Los gastos han sido grandes; los viajes, la gente y una oficina en Nueva York. Ya tenía una, pero ahora tengo otra en Brooklyn sólo por este caso".

"Al ser abogado de El Chapo tiene que ser bueno y voy a contratarlo". Pero no es tan fácil. En el caso de Joaquín van a declarar muchas personas contra él. Además, desde que empecé a representarlo he rechazado tres casos.

En cuanto a la posibilidad de que el gobierno estadunidense lo esté espiando, dado el asunto que lleva, dice que no le preocupa,, pues "no es algo que piense y lo tome como paranoico, pero si lo están haciendo no me sorprendería.

–¿Con quién más de la familia Guzmán Loera habla del caso?

–Con sus hermanas Bernarda y Armida, además de otras personas que por varias razones no puedo identificar, familiares de él.

–Como abogado, ¿qué expectativas tiene en este caso?

–Doce personas, ciudadanos de Nueva York, van a decidir si las pruebas de la fiscalía son suficientes para condenar a Joaquín o no. Lo que diga la fiscalía no me interesa. Con todo respeto al juez, lo que él tenga que decir de mi cliente no me interesa; no estoy diciendo que no lo escucho, sino que a quien voy a dirigirme en el juicio es al jurado. Tiene que ser una decisión unánime. Si una o dos personas están en desacuerdo no lo pueden condenar. Por eso nunca voy a llegar a ese punto de decir que ya perdí el caso. Vamos a luchar para Joaquín en el juicio, para ganar; es muy posible que no lo logremos, pero así es".

–¿Cuántos testigos cree usted que vaya a presentar la fiscalía?

–Diría que unos 60 o 70, si no es que más, y probablemente la mitad de ellos serán testigos protegidos, soplones, informantes, sapos.

Se han señalado como posibles testigos del Departamento de Justicia contra El Chapo a Édgar Valdez Villarreal, La Barbie; Dámaso López Núñez El Licenciado, su hijo Dámaso López Serrano El Mini Licenciado, los hermanos Pedro y Margarito Flores, entre otras figuras notables del narcotráfico mexicano que se encuentran en poder del gobierno estadunidense.

–¿Será un juicio largo?

–La fiscalía espera que dure unos cuatro meses, de noviembre a febrero o quizás hasta marzo, con cuatro días a la semana de juicio. Conozco a los fiscales, sé cómo preparan sus casos y por eso creo que durará hasta finales de marzo. El jurado se puede tomar más tiempo en deliberar para decidir la sentencia. A él no lo van a condenar. Si es que lo sentencian, hasta fin del año tal vez.