El 45% de la fuerza laboral son mujeres

Cd. Victoria, Tam.- Casi la mitad de la población económicamente activa de todo el país corresponde al género femenino, por lo cual, será en los próximos días cuando podrá conocerse el monto de la afectación económica por el paro ´Un Día Sin Mujeres´, indicó el presidente del Centro Empresarial Victoria, Mario Flores Pedraza.

"A las empresas afiliadas al Centro Empresarial Coparmex Victoria les recomendamos que dieran el día como ya lo habían hecho los gobiernos municipal, estatal y federal, sin embargo, aquí lo que hay que recordar es que las empresas somos las que generamos los bienes productivos del país, las que generamos la mayor cantidad de empleos, y la mayor cantidad de dinero del país", dijo el representante del sector patronal.

Comentó que algunos empleadores tomaron medidas distintas al paro, debido a que no podrían quedar sin actividades este día.

Por otro lado, recordó que en el 90 por ciento de los homicidios de todo el país las víctimas son hombres, sin embargo, muchos corresponden a hechos violentos relacionados con el crimen organizado, mientras que el 10 por ciento restante son mujeres, víctimas en gran medida de hombres por su condición de mujer, lo cual se convierte esto en el delito de Feminicidio.

"No son mujeres matando a mujeres, son hombres matando mujeres en su mayoría de los casos", dijo.

NO AL VANDALISMO

Asimismo, reprobó los actos vandálicos registrados el domingo en la Ciudad de México, y otras localidades del país, en donde manifestantes ocasionaron pintas y destrozos a monumentos, comercios y vehículos en el recorrido de la marcha. Flores Pedraza recordó que en el caso de esta capital fueron 300 las mujeres quienes se manifestaron de manera pacífica en las escalinatas del Palacio de Gobierno.

"Esperemos que no sigan pasando esos actos de vandalismo, claro que los condenamos, pero esperemos que un puñado o un grupo de cualquier manifestante revoltoso no manche la gran marcha que dieron y la gran manifestación, y alza de voz que tuvieron las mujeres, pero claro que no estamos de acuerdo con este tipo de actos", señaló.