Ed Sheeran artista del año en premios iHeartradio 2018

El tema “Shape of you”, de Ed Sheeran, ganó el premio a la canción del año en la entrega de los premios iHeartradio, y el intérprete se llevó además el galardón a artista del año masculino, mientras que la artista femenina del año fue Taylor Swift.

La ceremonia, celebrada este domingo en el fórum de Inglewood, California, fue conducida por DJ Khaled y Hailey Baldwin, y conto con las actuaciones de Eminem, Ed Sheeran, Cardi B, Bon Jovi, Maroon 5, Camila Cabello y Charlie Puth.

Taylor Swift presentó además en la ceremonia, en estreno mundial, el video de su nuevo sencillo “Delicate”.

El premio a artista revelación fue para Cardi B; el de mejor dúo o grupo, para Maroon 5; el de colaboración, para el tema “Something Just Like This”, con The Chainsmokers y Coldplay; el de mejor artista pop fue para Niall Horan, y el de la canción del año en rock alternativo fue para el tema “Feel It Still”, de Portugal The Man.

El premio a artista del año en rock alternativo fue entregado a Imagine Dragons; el de artista revelación en rock alternativo, a Judah and the Lion; el de canción rock del año correspondió al tema “Run”, de Foo figthers; y el de artista del año en la categoría de rock, para Metallica.

El galardón para artista dance del año fue para The Chainsmokers; el de canción hip hop del año fue otorgado a “Wild Thoughts”, de DJ Khaled, Rihanna y Bryson Tiller; el de artista hip hop del año a Kendrick Lamar, y el de artista revelación en hip hop para Cardi B.

En mejor canción R&B del año, el premio correspondió al tema “That’s What I Like”, de Bruno Mars, que también se llevó el de artista del año en esta categoría, mientras que el de artista revelación R&B fue para Khalid.

El reconocimiento a la canción latina del año fue para “Despacito”, de Luis Fonsi y Daddy Yankee; el de artista latino del año, para Luis Fonsi; y el de artista latino revelación para Abraham Mateo.

En regional mexicano, el artista revelación fue Christian Nodal; la canción regional del año fue “Las ultras”, de Calibre 50, y esta misma agrupación se llevó el premio a artista regional mexicano del año.