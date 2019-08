Dorian causa pocos daños en el Caribe

San Juan, Puerto Rico.

El huracán Dorian causó pocos daños a su paso por el norte del mar Caribe, y ahora se enfila hacia Estados Unidos con la posibilidad de fortalecerse hasta alcanzar la categoría tres.

Se reportaron apagones e inundaciones en las Islas Vírgenes Británicas y en las de Estados Unidos, así como en las islas puertorriqueñas de Vieques y Culebra luego de que Dorian pasó por Saint Thomas como huracán de categoría 1.

"Estamos contentos porque no ha habido daños que lamentar", comentó el alcalde de Culebra, William Solís, a The Associated Press, apuntando que sólo una localidad se quedó sin electricidad.

En tanto, Dorian causó un apagón en todo el territorio de Saint Thomas y Saint John, en las Islas Vírgenes de Estados Unidos, y provocó cortes de energía en Saint Croix, dijo Richard Motta, portavoz del gobierno, a la AP. Además, la tormenta derribó árboles y tiró por lo menos un poste eléctrico en Saint Thomas, señaló el portavoz, y agregó que hasta el momento no había reportes de inundaciones significativas.

"Estamos agradecidos de que no fue una tormenta más fuerte", comentó.

El gobernador de las Islas Vírgenes Británicas, Augustus Jaspert, dijo que ya había cuadrillas limpiando los caminos e inspeccionando la infraestructura.

La presencia de Dorian provocó que el presidente Donald Trump declarara estado de emergencia el martes por la noche y ordenara la entrega de asistencia federal a las autoridades locales.

A las 8 p.m. hora del este, el vórtice de Dorian se encontraba 95 kilómetros (60 millas) al noroeste de San Juan, Puerto Rico. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC por sus siglas en inglés) reportó vientos máximos sostenidos de 130 kilómetros por hora (80 mph) mientras avanza en dirección noroeste a 20 km/h (13 mph).

El NHC agregó que el meteoro podría convertirse en un huracán de categoría 3 mientras se desplaza hacia el noroeste rumbo a Florida.

Dennis Feltgen, meteorólogo del NHC, dijo que Dorian podría aumentar de tamaño y tocar tierra en cualquier punto entre el sur de Florida y Carolina del Sur entre domingo y lunes.

"Será una gran tormenta la que se aproxime al sureste", declaró.

Los habitantes de Florida comenzaron a prepararse para un posible impacto durante el Día del Trabajo, y los gobiernos de los condados ubicados en la región central de la costa este de Florida comenzaron a distribuir sacos de arena, mientras que muchos de los residentes han comenzado a acudir a establecimientos para abastecerse de agua, alimentos enlatados y provisiones de emergencia.

"Todos los residentes de la costa este de Florida deben contar con provisiones para 7 días, alistar sus viviendas y mantenerse atentos a la trayectoria", tuiteó el gobernador Ron DeSantis. Poco después declaró estado de emergencia para los condados situados en la trayectoria prevista del huracán.

Se emitieron avisos preventivos para Puerto Rico, en donde se pronosticaba que Dorian arrojara entre 10 y 15 centímetros (4 y 6 pulgadas) de lluvias, y precipitaciones aisladas de hasta 20 centímetros (8 pulgadas) en la zona oriental de la isla.