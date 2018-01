Donald Trump arremete contra demócratas

"Los demócratas están mucho más preocupados por los inmigrantes ilegales que por nuestras grandes Fuerzas Armadas o la Seguridad en nuestras peligrosa frontera sur. Ellos podrían fácilmente haber alcanzado un acuerdo, pero decidieron jugar a la política del cierre", afirmó Trump en su cuenta de Twitter.



"Los demócratas tienen a nuestro Ejército como rehén por su deseo de tener una inmigración ilegal sin control. No puedo permitir que eso suceda!".



"Este es el Primer Aniversario de mi Presidencia y los Demócratas querían dar un bonito regalo", espetó Trump con ironía.



El Presidente recordó que su partido solo tiene una mayoría de 51 votos frente a 49 de los demócratas en el Senado, que no aprobó anoche los nuevos fondos para financiar la Administración, que requería de 60 votos.

"¡Por eso, necesitamos ganar más republicanos en la elección de 2018! Podemos entonces ser incluso más duros con el crimen (y la frontera), e incluso mejores con nuestras Fuerzas Armadas & Veteranos", expresó Trump.



"¡#NecesitamosMásRepublicanosIn18 para acabar con este caos!", señaló el Mandatario.



El Senado no aprobó este viernes los nuevos fondos necesarios para financiar al Gobierno y abocó así al Ejecutivo de Trump a un cierre parcial e indefinido de sus actividades que entró en vigor a partir de la pasada medianoche.



La propuesta presupuestaria presentada por los republicanos obtuvo más votos a favor (50) que en contra (48), pero fueron insuficientes para aprobar unos fondos que requerían el apoyo de 60 senadores.



Esta propuesta, que la Cámara Baja sí logró aprobar este jueves, dotaba de financiación al Gobierno hasta el 16 de febrero, prolongando así el plazo de negociación entre demócratas y republicanos para unos presupuestos definitivos.



Los demócratas, sin embargo, condicionaron su apoyo a las cuentas a que Trump y los republicanos accedieran a regularizar a los cerca de 800.000 jóvenes indocumentados conocidos como "dreamers".



Aunque Trump se implicó personalmente en las negociaciones con los demócratas para lograr los fondos necesarios para mantener su Gobierno en funcionamiento, éstos no cedieron.



Ante la perspectiva de un inminente cierre de Gobierno, el Presidente canceló su viaje previsto este viernes a Mar-a-Lago, su lujoso club de Florida, en el que pretendía celebrar su primer aniversario en la Casa Blanca con una gala de recaudación de fondos.