Divide decreto opiniones

Pero también está la postura del riesgo sanitario que implica estar en una aula cuando niñas, niños y adolescentes carecen de la vacuna contra el Covid-19, aunado a que en la escuela no existe infraestructura de prevención. "Leímos el comunicado que se subió a redes y hablamos con el director para expresarle que aunque si apoyamos un regreso presencial por cuestión de desempeño, rendimiento, ahorita no se puede porque hay mucho riesgo, aparte que la escuela está en pésimas condiciones, los estudiantes no tienen la vacuna, hay maestros que aún no cumplen con el esquema, son varias cuestiones, sabemos que en otras escuelas es igual", comentó Gustavo, docente en la colonia Margarita Maza de Juárez.

Se estima que en este ciclo 2021-2022, al menos 5 mil docentes estén activos y que un promedio de 150 mil alumnos estén inscritos, tan solo en el nivel básico.

Aunque por lo pronto no hay un censo que evidencie qué porcentaje está a favor o en contra del nuevo veredicto de la SET, la representación local del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) ha insistido en que todo este proceso debe ser gradual, voluntario, condicionado a la limpieza correcta de aulas, y aplicación homologada de la vacuna contra el coronavirus.

Al respecto, pases de familia expresaron. "El riesgo qué hay de contagio en el salón es menor a cuando se va a la fiesta, al cine, al supermercado, ellos van a traer cubre bocas, no se lo van a quitar, todo estará limpio, no podemos estar oponiéndonos a algo que es necesario, la pandemia llegó para quedarse, así qué hay que sobrellevar la situación, no estar prolongando más".

El discurso de la prevención y necesidad para que todos los implicados en un regreso homologado cuenten con la vacuna y con herramientas de prevención, se replicó también por miembros de la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF). "Hay niños, principalmente aquellos que cuentan con visa que ya pudieron vacunarse, otros que están en campañas transfronterizas, pero está la mayoría en la espera de que aterricen campañas, hasta ahorita solo ha sido para adolescentes, se están olvidando de los de primaria, preescolar, donde el virus también ataca".

Pero en el panorama de voces divididas, la SET insiste que cada padre de familia tomará la decisión de llevar o no a sus hijos a lo presencial.

Además de seguir con los diálogos hacia el SNTE para evitar que maestros anti vacunas se coloquen frente a grupo.