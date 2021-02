"A la luz de las inquietantes acusaciones de hoy de Evan Rachel Wood y otras mujeres que nombran a Marilyn Manson como su abusador, Loma Vista dejará de promover su álbum actual (We Are Chaos) con efecto inmediato", se lee en el texto.

Noticia Relacionada Disquera le da la espalda a Marilyn Manson

"Debido a estos desarrollos preocupantes también hemos decidido no trabajar con Marilyn Manson en ningún proyecto futuro".

Wood publicó en Instagram este lunes que Manson había abusado horriblemente de ella durante años; en enero del 2010 se habían comprometido tras iniciar una relación en 2007, aunque rompieron su compromiso en agosto de ese año.

"Me lavaron el cerebro y me manipularon para que me sometiera. He terminado de vivir con miedo a represalias, calumnias o chantajes", escribió la protagonista de Westworld.

"Estoy aquí para exponer a este hombre peligroso y llamar a las muchas industrias que le han permitido, antes de que arruine más vidas. Estoy con las muchas víctimas que ya no guardarán silencio".

Desde entonces al menos otras cuatro mujeres han publicado sus propias acusaciones contra el intérprete de "Sweet Dreams" en redes sociales.

El famoso y su equipo han negado previamente las acusaciones de abuso dirigidas contra él, aunque no han compartido una declaración respecto a los señalamientos actuales hasta el momento.