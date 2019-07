Disney revela a los nuevos Sith Troopers

Ciudad de México.

Aunque aún faltan varios meses para que "Star Wars Episodio IX: The Rise of Skywalker" llegue a la pantalla grande, Disney y Lucasfilm mostrarán varios productos y figuras de colección que corresponden a los nuevos Sith Troopers, las nuevas tropas de asalto de la franquicia, dentro de las actividades que se llevarán a cabo en la próxima edición de Comic-Con.

A través de la página oficial de Star Wars se dieron a conocer los detalles de los nuevos productos que ofrecerá la franquicia. La mayoría de ellos corresponden a los Sith Troopers que son una variación en color rojo de los clásicos Stormtroopers.

Entre los productos que pueden adquirirse se encuentran tazas, playeras, gorras, mochilas, trajes y por supuesto figuras de acción coleccionables que incluyen a los famosos Funko Pop!

De acuerdo con un comunicado emitido por Disney y Lucasfilm, los Sith Troopers corresponden a los nuevos personajes de la saga que celebrarán la historia que cimentaron los ya conocidos Stormtroopers. No obstante, definen a estos personajes como una versión mucho más moderna y amenazadora.

"Poseen una estética realmente única. Y tienen algunas características sutiles con los primeros diseños de los stormtroopers, que creo que los fanáticos disfrutarán descubriendo", dijo Madlyn Burkert, archivista de Lucasfilm y quien coproduce la exhibición en San Diego.

NUEVO AUGE

Aunque el auge de los Sith Troopers está por comenzar gracias al próximo estreno del episodio IX, los soldados rojos ya habían aparecido con anterioridad en el mundo de "Star Wars". Su primera aparición ocurrió en el videojuego "Star Wars: Knights of the Old Republic" y continuaron en "Star Wars: Knights of the Old Republic II: The Sith Lords". Además han sido mencionados en el libro "The Old Republic: Deceived" y en la serie de cómics titulada "Knight Errant: Aflame 1".

"Star Wars Episodio IX: The Rise of Skywalker" representará el final de la saga que alguna vez inició George Lucas. La película es dirigida por JJ Abrams y llegará a los cines a partir del 18 de diciembre de este año.