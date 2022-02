Disminuyen contagios y las hospitalizaciones

De acuerdo a datos proporcionados por la Secretaria de Salud Federal, en ocupación de camas de hospitalización general: los nosocomios de Reynosa se encuentra por debajo de la mitad.

En ocupación de camas con ventilador: el Hospital General con un 43 por ciento, por debajo de la mitad al igual que el resto de los hospitales

Em ocupación de camas con ventilador UCI: los hospitales de la ciudad se mantienen por debajo de la mitad.

Actualmente Reynosa tiene19 mil 521 casos, 90 en investigación, mil 535 defunciones y 755 activos.

Pese a que hay una reducción en las hospitalizaciones, las autoridades piden no bajar la guardia, porque la pandemia no ha terminado, ya que las defunciones no han logrado detenerse.