Dice Alcaldesa que coopera sobre marinos desaparecidos

Chilpancingo, México .-La Alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, informó que ha aportado información a la Fiscalía General de la República (FGR) para esclarecer el caso de los dos marinos que están desaparecidos, por lo cual fue detenido su ex Secretario de Seguridad Pública, Maximiliano Pérez Serrano.

"Esto es un caso público (la desaparición de los marinos) y hay que estar atentos, atentas a todo lo que conlleva la investigación del Ministerio Público Federal", dijo la Edil, quien dio un mensaje que duró un minuto con 40 segundos y no admitió preguntas.

"Lamento la no localización de las personas, pero desde que tuve conocimiento de los hechos di la instrucción para que todas las áreas estén a disposición de cuanta información se requiera".

La morenista, quien no aceptó preguntas, dijo que no podía decir más porque es un proceso legal.

"He aportado información, todo de lo que a mí se me ha pedido, tristemente la localización no se ha logrado hasta la fecha. Este es un proceso legal que no debo entorpecer, pido su comprensión para no dar mayor información", indicó.

Este miércoles 28 de junio se dio a conocer la detención del capitán de corbeta Maximiliano Serrano por su presunta participación en la desaparición de los marinos Óscar Manuel González y Victoriano Rodríguez Zurita en marzo de 2022 cuando servían de escoltas del senador morenista José Narro Céspedes.

El legislador habría solicitado a la Edil Abelina López que los dos elementos de seguridad lo acompañaran a la Ciudad de México.

Los dos marinos desaparecidos formaban parte del grupo de escoltas del ex jefe de la Policía Municipal de Acapulco, Maximiliano Serrano.

En julio de 2022, tres meses después de la desaparición de los dos marinos, la Alcaldesa destituyó a Serrano Pérez luego de varios desencuentros que tuvo con él por presuntos actos de corrupción.