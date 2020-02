Diseñará zapatos y bolsas

Jennifer Lopez lanzará una línea de zapatos y bolsas diseñados por ella misma, en colaboración con la firma Designer Shoe Warehouse, reportó Page Six.

El primer lote de zapatos saldrá a la venta en la próxima temporada de primavera, y estará disponible en la página web de la marca.

"Hay muchas facetas en mi carrera y eso es lo que quería aportar con mi colección de DSW. Esta colección representa a tres ciudades que se han convertido en una parte importante de lo que soy: Nueva York, Los Ángeles y Miami", compartió la cantante en un comunicado.

MUCHO ESTILO

"Tenemos el estilo de las calles centrales de Nueva York, algo del antiguo glamour de Hollywood y la vitalidad representativa de Miami. Con esta colección espero que la gente pueda encontrar diferentes formas de representarse a sí misma para ser más fieles a su autenticidad", agregó.

Esta no es la primer colección de zapatos que presenta la intérprete de "On The Floor", pues previamente se había asociado con Titan Industries.