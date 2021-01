Discos que llegan este año

La música nunca se detiene, por más que el 2020 haya alterado los planes de lanzamiento de discos de muchos artistas. Y si bien el 2021 pinta algo similar, hay estrellas que ya prometieron disco completo

Evanescence, Garbage, Rob Zombie, Drake y Sia son algunos de los nombres internacionales que ya tienen materiales casi listos, mientras que Adele, Justin Timberlake, U2, The Rolling Stones, Pearl Jam y Lenny Kravitz se encuentran en estatus de "ya veremos"

Por lo pronto, te damos un adelanto de lo que ya está más que firmado por diversas estrellas y no nos queda más que esperar.

STEVEN WILSON: THE FUTURE BITES

29 de enero

Aclamado como un cantautor, rockstar y productor ocupado de la conciencia social y de la condición humana, el británico, ex Porcupine Tree, retoma la escena con este álbum, en el que se centra en su muy particular análisis de la tecnología y la identidad, en un disco pospuesto por el coronavirus y que ya dio su primer atisbo con "Personal Shopper"; promete hacer reflexionar bastante.

DRAKE: CERTIFIED LOVER BOY

Enero (día pendiente)

Tras escuchar "Not Around" y "Laugh Now Cry Later", el originario de Ontario ya probó que está experimentando con ritmos más duros y letras muy contrastantes, por lo que su sexto álbum se encamina al hip hop y R&B más puro y denso. Estrella del gremio y entre los fans, y admirado por su constante búsqueda del cuestionamiento personal y retrospectivo, el músico anticipa éxito garantizado. nuevamente.

ALICE COOPER: DETROIT STORIES

26 de febrero

Con su nueva producción, el mítico rockero glam celebra con un tributo a la ciudad que lo acogió con el shock rock que no era bien visto en otras ciudades, como Los Ángeles o Nueva York. Su tierra natal lo catapultó a la fama y las historias giran en torno a sucesos o relatos alusivos a lo que se ha vivido en la popular urbe de Michigan. Con piezas como "Shut Up and Rock" y "I Hate You", el músico, de 72 años, celebra a los inadaptados.

ROB ZOMBIE: THE LUNAR INJECTION KOOL AID ECLIPSE CONSPIRACY

12 de marzo

El maestro del shock rock y metal industrial con performance incluido está en los últimos retoques del que será su séptimo disco desde que terminó White Zombie y el cual anticipa una ola de altibajos emocionales, porque, dicen, es el resultado de meses de meditación y muchísima reflexión de parte del también cineasta, de 55 años. Canciones demasiado potentes y estridentes con un par de mid tempos que pondrán los pelos de punta.

EVANESCENCE: THE BITTER TRUTH

26 de marzo

Cuatro años después de haber editado Synthesis, la banda liderada por Amy Lee retomará el rumbo con su dark rock, mientras que Nick Raskulinecz (Rush, Korn, Deftones), con quien hicieron su disco homónimo, tomó el mando en la producción. "Far From Heaven" y "Part of Me" son dos de las piezas del próximo material de la agrupación, que cuenta con uno de los mayores fanbases en México, sólo después de Estados Unidos y Australia.

LANA DEL REY: CHEMTRAILS OVER THE COUNTRY CLUB

Primavera 2021

Se iba a llamar White Hot Forever y sería lanzado en septiembre pasado, pero la disquera, Universal Music, lo postergó y Lana cambió el nombre. Tendría una gira mundial, que, por lo pronto, está cancelada. Lo cierto es que el esperado séptimo álbum de la sexy y provocativa cantautora ya tiene plan, y la pieza que da nombre al álbum, así como "Let Me Love You Like a Woman" y "White Dress" ya fungieron como adelantos. Y ella ha declarado que el vinilo será "una maravilla".

ROSALÍA: R3

Verano 2021

El esperadísimo tercer álbum de la catalana será mayormente en inglés y con miras a la internacionalización, con un plan muy similar al que tuvo Shakira en su momento de transición desde el pop latino. Grabó canciones con Pharrell Williams, Finneas y El Guincho y seguirá explorando su vena de folclor español con ritmos dance, pop y reguetoneros. Tras abrirse paso en los Grammy, los MTV Music Awards y los Billboard, Rosalía busca consolidarse con música pegajosa y con propuesta.