Dirigirá y protagonizará Mel Gibson 'Arma Mortal 5'

El ganador del Óscar lanzó la noticia en un evento de fans en Londres, titulado "An Experience with Mel Gibson", que tuvo lugar en Intercontinental London - The 02, este sábado 13 de noviembre.

"El hombre que dirigió todas las películas de Arma Mortal, Richard Donner, era un tipo grande", dijo el histrión frente a una multitud durante el evento.

"Estaba desarrollando el guión (de una quinta película) y lo hizo bastante bien. Me dijo un día: 'Escucha chico, si muero, tu tendrás que hacerla'. Y yo le dije: '¡Cállate!'. Pero en verdad falleció".

"Me pidió que la hiciera y en ese momento no dije nada. Se lo dijo a su esposa, al estudio y al productor. Así que estaré dirigiendo la quinta entrega".

Gibson cuenta con un amplio currículum como director de filmes como La Pasión de Cristo, Apocalypto y Hacksaw Ridge. Aún no se ha confirmado si Glover regresará a la saga.