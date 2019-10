Diputado y síndico se pelean en redes. Se enfrentan por presupuesto para municipios

El alcalde comete errores serios al pedir presupuesto federal como quien regatea en un mercado, en lugar de presentar proyectos en las instancias pertinentes y gestionar recursos etiquetados para resolver problemas específicos de forma clara Mario Alberto Ramos Tamez, diputado federal Distrito V

Cd. Victoria, Tam.- El diputado federal por el V Distrito, Mario Alberto Ramos Tamez, y el segundo síndico del Ayuntamiento de Victoria, Luis Torre Aliyán, protagonizaron un ríspido encuentro en redes sociales teniendo como telón la fallida entrevista que alcaldes de todo el país exigían con el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional.

"El alcalde comete errores serios al pedir presupuesto federal como quien regatea en un mercado, en lugar de presentar proyectos en las instancias pertinentes y gestionar recursos etiquetados para resolver problemas específicos de forma clara", publico en su cuenta personal de Twitter el diputado Mario Ramos.

A lo que el síndico respondió: "Vaya oportunismo político. ¿Cuál es tu postura entonces, Diputado? ¿Te parecen adecuados los alarmantes recortes que sufrirán los municipios? Haz a un lado tu interés personal, se trata de Ciudad Victoria. Incluso, como repre sentante del V Distrito, debiste haber ido", cabe recordar que desde el lunes de esta semana el alcalde Xicoténcatl González se encuentra en la Ciudad de México en donde la mañana del martes 300 alcaldes y alcaldesas pretendieron ingresar a Palacio Nacional para exigir mayores recursos para el próximo año.

"Señor Síndico, con todo respeto, deje de sostener la falsedad de que ir a tocar la puerta de Palacio Nacional es buscar soluciones", respondió Ramos Tamez a través de la red social del pajarito, "Te pregunté dos cosas: Que cuál es tu postura en relación a la lucha emprendida por alcaldes y diputados de todo el país y, que si te parecían adecuados los alarmantes recortes que vienen para Victoria; ninguna respondiste. Qué pena: No pareces Diputado Federal", respondió el síndico, "Es muy lamentable que estés tan desconectado de la situación por la que atraviesa el país en la materia. El propio coordinador de tu bancada (diputado Tonatiuh Bravo) está ahí... Saludos, Mario".

"Seamos serios, lo que se hizo fue un circo intrascendente que no tuvo ningún resultado más allá del costo al erario del viaje a tocar una puerta y pasearse"; z"Si se quiere poner institucional lo invito, el día que quiera, a que me presente los proyectos ejecutivos específicos que requieran apoyo federal para gestionar recursos. Aceptémoslo, a falta de proyectos acuden a la estridencia"; y "Me despido y reitero, cuando tenga proyectos para gestionar en la federación me avisa, a mí no es necesario ir a tocarme la puerta, por el contrario yo me he acercado a la de ustedes de manera franca y con toda la disposición de ayudar", fueron las respuestas del diputado federal naranja.