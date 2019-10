¡Dice no a Tokio!

La triple campeona del mundo Mariana "Barby" Juárez confirmó su negativa de asistir a los Juegos Olímpicos Tokio 2020, porque no quiere robar la ilusión a una boxeadora amateur por hacer algo, ganar una medalla y representar al país.

La "Barby" Juárez asistió al Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR), donde dijo la razón por la cual se suma a Saúl "Canelo" Álvarez y a Andy Ruiz, quienes también, como profesionales, han dicho que no asistirán a Tokio 2020.

"Sí, no voy. No le voy a robar la ilusión a una chica que está trabajando por hacer algo, por ganar una medalla, por representar al país. Creo que los tiempos de Dios son perfectos, si no me tocaron a mí (en mi etapa de amateur) fue por algo y ahora soy profesional y estoy enfocada en lograr otras cosas dentro del profesionalismo", dijo en entrevista.

Esa es la principal causa de su decisión, el no quitar un lugar a una chica amateur. "Son chicas que están comenzando, que se están esforzando por cumplir su sueño y (uno) llegar y realmente arrebatar, creo que no sería justo".

Mariana Juárez, quien ganó los títulos mundial supermosca y mosca y actualmente tiene el gallo y su próxima meta es ganar el supergallo, fue presentada en medio de una gran ovación durante su charla motivacional, la cual sotuvo ante medio millar de deportistas que entrenan en el CNAR.