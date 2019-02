Destruyen CFE 9 exfuncionarios

Ciudad de México

El gobierno federal señaló a nueve exfuncionarios federales de Administraciones pasadas por colaborar en el deterioro de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El titular de la CFE, Manuel Bartlett Díaz, sostuvo que en las últimas etapas del Gobierno mexicano se creó una combinación entre el sector privado y esas autoridades que en unos cuantos años hicieron que esa empresa histórica se redujera a una que produce el 50 por ciento de la energía eléctrica del País.

Bartlett mencionó a exsecretarios de Estado y exfuncionarios de la propia CFE, y que tienen o han tenido actividades en el sector energético privado en empresas como Iberdrola y Sempra Energy, entre otras.

El listado incluye a funcionarios en los Gobiernos de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón.

Los señalados son José Córdoba Montoya, jefe de la oficina de la Presidencia en los tiempos de Salinas y actual propietario de la empresa Proveedora de Sevicios de Energía S.A. de C.V, y Jesús Reyes-Heroles González-Garza, exsecretario de Energía y exdirector de Pemex, y hoy presidente de Energa, que ha tenido participación en consejos consultivos de empresas como Energy Intelligence Group y Morgan Stanley Energy Partners.

Carlos Ruiz Sacristán, execretario de Comunicaciones y Transportes, y presidente del Consejo y director general del North American Infrastructure Group de Sempra Energy, y Luis Téllez, Secretario de Energía y de Comunicaciones en los sexenios de Zedillo y Calderón, y actual asesor senior de Kohlberg Kravis Roberts.

Alfredo Elías Ayub, director de CFE con Zedillo, Fox y Calderón, y por ahora consejero independiente de Avangrid, y Felipe Calderón, Secretario de Energía en el sexenio foxista y que fue consejero independiente de Avangrid.

Georgina Kessel Martínez, titular de Energía en el sexenio de Felipe Calderón y por ahora consejera independiente de Iberdrola, y Jordy Herrera Flores, también titular de la Secretaría de Energía en el periodo calderonista, quien a través de SHL Asesores ha fungido como bróker de Repsol y Gas Natural Fenosa.

La lista la completa Alejandro Fleming Kauffman, jefe de Asuntos Jurídicos de la Sener con Calderón y actualmente secretario no miembro de Iberdrola México e Iberdrola México Renovables.

En la conferencia en Palacio Nacional, el Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se trabaja una iniciativa de ley para prohibir que funcionarios, una vez concluida su labor pública, trabajen en empresas privadas relacionadas con el sector de su encargo en los siguientes 10 años.

El mandatario dijo que esa propuesta tiene que ver con el proyecto de austeridad y con otras leyes.

RESPONDE

"Si tienen una sola prueba de que yo haya beneficiado indebidamente a cualquier empresa, no sólo global sino nacional, que la presenten, si no, que se callen", respondió el expresidente Felipe Calderón, tras las acusaciones de debilitar a la CFE para favorecer a firmas privadas.

Calderón Hinojosa dijo en entrevista con Ciro Gómez Leyva, que en caso de que el gobierno federal tengan pruebas de que "nos favorecimos indebidamente" trabajando en empresas de energía eléctrica después de haber dejado sus cargos, "que las exhiban y si no que guarden silencio".

Pide a IP revisar contratos vigentes

>El Presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a empresas que tienen acuerdos con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a revisar contratos para reestructurarlos y no aumentar los precios de la energía eléctrica.

> "Estamos exhortando a las empresas que tienen contratos con la Comisión Federal de Electricidad (...) para que se revisen contratos y se haga un acuerdo para no aumentar los precios de la energía eléctrica", dijo el Mandatario en conferencia en Palacio Nacional.

> "De ninguna manera se va a hacer por la fuerza, queremos que sea una participación voluntaria. Se va a convocar a ese propósito a las empresas particulares, es un plan de conciliación para buscar reparar el daño".

> Además, afirmó que hay 7 gasoductos parados por los que la Comisión debe erogar 21 mil millones de dólares, lo que daña las finanzas de la empresa.

> "Esos contratos que se entregaron además de ser particulares, de ser privados los ductos, la Comisión Federal de Electricidad es la garante de la compra del gas, tiene el compromiso de comprar el gas, pero no solo eso, si los ductos no se pueden construir como está sucediendo en 7 grandes gasoductos se tiene que estar pagando a las empresas aunque no haya gas.