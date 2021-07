Destapa Macías trato en vestidor de Chivas

"No me la vas a creer pero, en muchos aspectos y creo que se va a escuchar algo fuerte, el mexicano es el peor enemigo del mexicano", declaró el joven delantero de 18 años al canal Quiero TV, de Guadalajara.

"Imagínate un vestidor lleno de mexicanos en donde un chavito a lo mejor está sobresaliendo, a lo mejor no gusta a los demás".

Macías fue cedido a préstamo por un año por las Chivas al León en diciembre.

"Llegas a uno de extranjeros y todos tienen su plus y su contra, pero del extranjero he aprendido mucho porque no hay celos, no hay egos. Con los extranjeros me llevo súper bien, creo que nos hemos entendido demasiado bien y ahí está el caso de mi compañero (Ángel) Mena, creo que ahí pensamos cada quien o vamos hacia el mismo camino, y del otro lado sí aprendí muchas cosas pero también es un vestidor muy tenso. A parte de la presión que se maneja en Chivas y yo nací desde ahí, nací desde abajo y se han estado tocando temas que sí quiero dejar en claro", agregó.