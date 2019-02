Despiden a más paristas. Ganan lucha... pero pierden el trabajo

Matamoros, Tam.- Luego de haber firmado los contratos colectivos con el incremento salarial del 20 por ciento y el bono de 32 mil pesos, algunas maquiladoras comenzaron a despedir a quienes participaron en los movimientos laborales. A la fecha se estima que han sido recortados 500 obreros.

Ayer por la mañana llegaron alrededor de 40 personas al Sindicato de Jornaleros para dialogar con su líder Juan Villafuerte Morales, a quien le expusieron lo que estaba sucediendo en sus corporativos.

"Usted nos dijo que nos iban a respetar, pero no nos respetaron; no respetaron el convenio que firmamos; en la mañana no nos dejaron entrar a trabajar, no nos están pagando ni al 100; nos tienen a vuelta y vuelta; se supone que en esa cláusula nosotros íbamos a irnos al 100 o estar trabajando de manera normal en nuestras empresas, pero ni una ni otra", dijo una de las personas que fue despedida de la empresa JHC.

Villafuerte Morales comentó que intervendrá en el problema, considerando que esos no fueron los acuerdos a los que llegaron al momento de que se firmó el contrato colectivo.

Lamentó que no se estén respetando los acuerdos por parte de los empresarios, quienes ya iniciaron a correr a la gente que participó en estos movimientos laborales.

Comentó que ante esto ya el sindicato está actuando haciendo las demandas correspondientes, con la intención de que esto no siga sucediendo.

"Nos dijeron que ya estaban los cheques en Conciliación, fuimos y resulta que no hay nada, nosotros ya no tenemos dinero, tuvimos muchas semanas sin trabajar; ya se nos acabó el dinero", manifestó otra de las afectadas.

"A nosotros del tercer turno de Parker nos empezaron a sacar a las 12 de la noche de nuestras líneas de producción, enviándonos a nuestras casas en taxis; nosotros con temor nos fuimos, ya que a esa hora hay mucho peligro en Matamoros, pero ellos no lo vieron así", comentó otra persona.

"Juan, preséntate, esto es un abuso para nosotros y nuestros compañeros, nos están despidiendo por ausentarnos a nuestras labores; nos están corriendo por las faltas, a algunos nos están dando el bono y otros no estamos alcanzando nada", afirmaron.

Así mismo se unieron los obreros de la empresa Pebac a quienes también están dando de baja luego de no presentarse a trabajar durante los días antes de que estallará la huelga.

El paro de labores oficial inició el 25 de enero, sin embargo hubo quienes lo iniciaron desde el 12, y es a quienes están sancionando en las empresas.

Suman 37 arreglos

>Ya suman 37 empresas maquiladoras que han aceptado pagar el bono de los 32 mil pesos, además de otorgar un incremento salarial del 20 por ciento, de acuerdo a la información del Sjoiim.



>El secretario general de este gremio sindical, Juan Villafuerte Morales, comentó que hasta el momento ese es el avance que se tiene en cuanto a la huelga que se tenía en 46 empresas.

>Recordó que hay variaciones en cuanto a los números, recordando que algunas de las empresas tienen diferentes plantas y como consecuencia algunos las cuentan y otros no, pero son 37 hasta ayer.

>En cuanto a los paros que se vienen haciendo en algunas otras maquiladoras y corporativos, aseguró que son demandas e inquietudes que tienen los mismos obreros, es por eso que acuden al sindicato o buscan parar labores y luego asesorarse; "están en su derecho de realizar este tipo de movimientos".

>Agregó que en tanto en aquellas empresas en donde se argumenta que tienen dificultades con su solvencia económica para poder cumplir, ahí es difícil de determinar si en realidad es eso o no.

Emplaza el SJOIIM a Arca Continental

La empresa refresquera Arca Continental (Coca Cola) fue emplazada a huelga una vez que los trabajadores sindicalizados presionaron para poder llegar a esa instancia e iniciar las negociaciones para tener acceso al bono de los 32 mil pesos que es lo que se esta buscando principalmente.

Ayer por la mañana marcharon desde las instalaciones de la Coca-Cola hasta llegar al Sindicato de Jornaleros, en donde fueron atendidos por su secretario general Juan Villafuerte Morales, con quien dialogaron y llegaron a este acuerdo.

Los trabajadores explicaron que ya se está generando el oficio para que hoy sea entregado a la empresa y a su vez llevado a ciudad Victoria para su validez y de esta manera iniciar las negociaciones.

"Por lo pronto nosotros nos mantenemos en paro, nosotros ya desde hace tres a cuatro años habíamos estado luchando por un bono, el sindicato ya había hecho las gestiones y no se había dicho nada, ahora vamos a buscar este beneficio", dijeron.

Comentaron que en esta ocasión marcharon de manera pacífica para solicitar este beneficio, considerando que todas las empresas adheridas a este gremio sindical están siendo beneficiadas con este bono.

El secretario general de este gremio, Juan Villafuerte Morales, confirmó el emplazamiento a huelga, sin embargo indicó que en septiembre es cuando se revisan sus contratos, pero hay una cláusula y es la que se estará exigiendo en estos momentos a la empresa que sea revisada.

Manifestó que ya se inició con el proceso de manera legal, mientras que ellos harán lo propio al manifestar su inconformidad a lo que tienen derecho, que en este caso sería el acceso al bono.

MARCHAN. Los trabajadores de Coca-Cola se manifestaron para presionar que se emplazara a huelga.