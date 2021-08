´Despertó al gigante´

Cada que se escucha el nombre de Matías Almeyda, los Chivahermanos sonríen.

El "Pelado" cumplió su promesa de "despertar al gigante" y dejó varios títulos en las vitrinas del Rebaño, donde llegó luego de destacar en Argentina y Europa, tanto como un aguerrido mediocampista como un técnico de pundonor.

INSPIRACIÓN CHIVA

Previo a la Final de la Concachampions contra el Toronto FC, de la MLS, motivó a las Chivas con una canción de Horacio Guarany (QEPD).

"Hay una canción de Horacio que dice: ´Luche, luche´, y también es fuerte la letra, se las puse antes de una Final, cuando ganamos la Concachampions, y los jugadores que eran todos mexicanos, la terminaron todos cantando, sí, cantaron a Horacio Guarany".

"Pueblo que escucha, únete a la lucha, pueblo unido, nunca vencido y luche, luche, luche, no deje de luchar", se escucha en la canción.

CON ARCO Y FLECHA

"Yo siempre fui amante del folclore nuestro, me daba el valor que merecía nuestra cultura. Cuando jugaba en la Lazio me llegué a ir vestido de bombacha, gaucho y alpargatas, mis compañeros iban de traje y se reían. Teníamos el clavo de la vergüenza al peor vestido, pero no entendían, les decía que ellos no tenían esa ropa, se reían pero ya me conocían. Siempre luché contra esos prejuicios de un país a otro, fui a alquilar una casa y una señora me dijo: ´en Argentina todavía se usan arco y flecha´ y yo andaba indignado".

BUENOS GUAMAZOS

"Cuando vamos a jugar el primer juego Lazio-Juventus, mis compañeros de la Lazio me dicen: ´Edgar (Davids) mete, es peleador´, entonces en la primera pelota voy y lo tiré, le doy la mano, y él desde el piso me indicó con el dedo que no, y dije: ´chao, arrancó una historia´. A la otra recibo la pelota, me metió una patada, me preguntó: ´¿te levanto?´ Le dije que no. Durante 8 ó 9 años nos dimos con todo. Un día le di una media tijera a la altura de la cintura y me expulsan. Queríamos que un club nos contratara para jugar juntos".

CONTRA EL MUÑECO

"Yo jugaba al límite. Con (Marcelo) Gallardo era la reserva de River Plate, y no sé por qué nos dimos unas patadas, el técnico era (Alejandro) Sabella (QEPD), quien lo quería mucho, era su hijo futbolístico, y a mí también me quería Ale, pero todos entendíamos que el elegido era Gallardo, y en ese momento nos pateamos, me agarraron todos y me metieron en cortito. Ese día lo esperé a Gallardo como 3 horas, hasta que salió Sabella y me dijo: ´por favor, andá (a tu casa)´. Pasaron los años y le decía (a Gallardo): ´vos me debes una".

¿Y CÓMO SE HACE?

"Cuando me retiré, trabajé en el campo. Yo trabajaba con mis dos cuñados, y uno de mis mejores amigos. Al ir a vacunar al ganado, lo hacíamos a caballo empujando a las vacas, yo tiraba con el látigo, y estaba el muchacho que era el que me estaba enseñando, en un momento se alejó, entonces lo llama mi cuñado, y le dice: ´dile a Matías que cuando pegue con el látigo, lo haga derecho´ porque yo pegaba a los lados, y le estaba pegando a él y no me decía nada. Por eso digo que no es tan fácil el trabajo de campo".