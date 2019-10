Desmiente extorsión

Uno de los objetivos de Martha Higareda es mejorar la imagen de los mexicanos en el extranjero.

Comprometida con esa idea, su vida la desarrolla por el camino positivo y, por ello negó tajantemente que los restaurantes de sushi administrados por su familia en Tabasco hayan sido extorsionados por el crimen organizado.

"Soy de las personas que cree que la mayor inversión que puedes hacer es en ti mismo. Mi personalidad siempre es ser muy proactiva y me encanta trabajar en equipo, no soy sólo yo la que hace el trabajo, sino somos todos".

SON INVENTOS

"No es cierto eso, no sé de dónde lo sacaron, pero no es cierto, y yo prefiero no hablar de esas cosas porque también es darle mala publicidad tanto a mi estado como a mi México. Tenemos un País muy hermoso con gente trabajadora, yo prefiero no tocar ese tema, pero sí aclarar que no es verdad.

"Yo, como cualquier otra persona, prefiero seguir trabajando, generando empleos y continuar la vida, pero tampoco me gusta que a mí o a mi familia les levanten falsos", afirmó Higareda en entrevista.

Por eso, su misión es ofrecer contenidos alejados de la violencia, el narcotráfico y otros factores que ensucian el País.

A DESTACAR TALENTO

En cada proyecto cinematográfico, resaltó, busca destacar el talento de sus compatriotas, como ha sucedido en los dos filmes de No Manches Frida (2016 y 2019) y en Tod@s Caen (2019).

"Lo que empezó a suceder es que hace unos años las películas americanas se empezaron a estrenar al mismo tiempo que las nuestras y las mexicanas ocupaban el primer lugar en la taquilla.

"Eso, cuando yo iniciaba, me ayudó mucho porque llamó mucho la atención de productores americanos y estudios que empezaron a apostarle a los mexicanos. Hoy es un reto mantener esa calidad para demostrar que somos capaces de lograr todo y con excelentes productos", expresó Higareda.

ORGULLOSA

Hace más de una década, la actriz comenzó a producir películas, hecho que la enorgullece al máximo, principalmente por involucrarse en un mundo dominado, en ese entonces, por el género masculino.

"Tuve la fortuna de iniciar mi carrera de la mano de (las productoras) Martha Sosa, Mónica Lozano, de mujeres a quienes les he aprendido y he creído en ellas.