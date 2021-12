Desilusiona ´Dream Team´

La fórmula de sumar estrellas para armar Súper Equipos en la búsqueda de un campeonato en la NBA parece que ha vuelto a fallar.

Los Lakers de Los Ángeles, una de las 10 franquicias mejor valuadas a nivel mundial en el deporte, cayeron nuevamente en la trampa.

Armaron un equipo para arrasar, pero los resultados, cuando se ha jugado casi el 40 por ciento de la temporada 2021-22, no son los esperados.

Al inicio de la campaña, los angelinos eran favoritos y con una marca de 16 triunfos por 18 derrotas, luchan por un lugar en los Playoffs -son séptimos en la Conferencia del Oeste-.

Una vez más se demuestra que armar un Dream Team no garantiza un título, y a los Lakers no es la primera vez que les sucede en la historia.

Muchos ex jugadores están en contra de esa práctica que ya es muy vieja, tanto que desde los 60 se armaban estos trabucos, pero pocas veces dan resultados.

"No soy fan de los Súper Equipos en absoluto, si todos los muchachos se juntan para unirse a un equipo y se unen y ganan, pero eso no es una competencia real, no es un buen modelo de negocio, no podemos tener 3 ó 4 buenos equipos y 28 malos equipos", dijo Charles Barkley al inicio de a campaña -curiosamente fue parte de uno que no pudo conseguir el título en los 90 con los Rockets-.

Para esta campaña, LeBron James y Anthony Davis sumaron a Russell Westbrook, Carmelo Anthony, Dwight Howard y varios jugadores más de primer nivel, pero los angelinos se ven lejos de ser contendientes, además, Davis se lesionó y regresará a las duelas hasta finales de enero, si bien le va.

Uno de los primeros fiascos se dio en 1968-69 cuando Lakers armó el trío de Chamberlain-West-Baylor y no dio resultados; y así ha pasado con Rockets en los 80, los mismos Lakers en otras épocas y hasta los Warriors o Nets en años recientes.

Lo cierto es que encontrar la química entre varias estrellas no es fácil, pues los egos en ocasiones resultan el peor enemigo.