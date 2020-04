Desde casa gran concierto

Ciudad de México.

El concierto One World: Together At Home, organizado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Global Citizen, arrancó actividades.

Una de las primeras estrellas en aparecer en pantalla fue el actor Mathew McConaughey, quien hizo un llamado para apoyar al personal sanitario que se encuentra en la primera línea de batalla contra el Covid-19.

DAN CONSEJOS

Por su parte, Jack Black compartió con los seguidores una serie de actividades para mantener una buena condición física durante la cuarentena.

En el ámbito musical, Sofi Tukker fue una de las primeras presentaciones, con la interpretación de "Batshit"; además de que también se presentaron los ex One Direction Niall Horan y Lyam Payne, por separado.

EMOCIONA

Luis Fonsi fue la primera estrella latina en sumarse al concierto, con la interpretación de "No Me Doy Por Vencido", posteriormente intervino en pianista chino Lang Lang.

The Killers, agrupación que canceló una presentación individual por Instagram para sumarse al evento global, presentó una versión acústica de su clásico "Mr. Brightside", interpretada únicamente por Brandon Flowers y Ronnie Vanucci.

Charlie Puth se sumó a la causa con una versión en piano de "See You Again", tema en el que originalmente trabajó con el rapero Wiz Khalifa.