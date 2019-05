Descartan sarampión y viruela en migrantes

Se mandaron las brigadas médicas porque de manera verbal nos decían que venían con algunas enfermedades . Gloria de Jesús Molina Gamboa, secretaria de Salud de Tamaulipas

Cd. Victoria, Tam.- Luego de que la tarde del lunes fuera descubierto un grupo de 287 migrantes centroamericanos a la altura del kilómetro 127+500 de la carretera Victoria-Matamoros, y en los primeros reportes se dio a conocer que al menos un menor presentaba los síntomas de la varicela, no obstante, algunos medios de comunicación divulgaron que también se contaba con casos de viruela y sarampión, lo que oficialmente fue negado.

La titular de la Secretaría de Salud de Tamaulipas, Gloria de Jesús Molina Gamboa, dio a conocer que efectivamente habían sido detectados tres casos de varicela, pero rechazó enérgicamente la presencia de casos de sarampión y viruela.

"Nos avisaron al filo de las cinco y media de la tarde; se mandaron las brigadas médicas y del área de Epidemiología estatal, porque de manera verbal nos decían que venían con algunas enfermedades", comentó. Del total de migrantes 50 son menores de edad.

Se realizaron 117 consultas médicas, encontrándose 31 migrantes sanos y 34 con infecciones respiratorias; tres menores presentan cuadro de exantema compatible con varicela; una mujer en el segundo trimestre de embarazo; tres casos de diarreas y 43 consultas entre cefaleas, traumatismos y lumbalgias.

El 90 por ciento de los centroamericanos presentaba signos de deshidratación.

"Insisto en desmentir la nota, no hay pacientes con sarampión y mucho menos con viruela", dijo la doctora Molina Gamboa, quien aseveró que los tres menores no representaban un riesgo de contagio de varicela debido a la etapa de la enfermedad en la que se encuentran, aunque recalcó que Tamaulipas es un paso obligatorio para la migración, por lo cual no estaban descartados otros riesgos epidemiológicos debido al tránsito de estos ciudadanos hacia el norte del continente.

Finalmente recalcó que son los municipios fronterizos de Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros donde ha sido mayor la presencia de migrantes centroamericanos, y de diferentes países, en su intento de cruzar hacia los Estados Unidos.