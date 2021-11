Descartan riesgo de derrumbe en joroba

"Nos avisaron que había caído un derrumbe, pero resulta que solo fue un pedacito de la base de la Joroba, la labor de nosotros era supervisar, ver y proteger a vehículos y peatones, y ya lo anunciamos a Obras Públicas, ellos van a tomar lo que corresponde", informó el director de Protección Civil municipal, Livio César Flores Rodríguez, "la cuestión de nosotros era el cuidado de la ciudadanía, que no fuera a caer a vehículos o a peatones y ya la cuestión de Obras, ya se encargarán de ello y evaluarán si trabajarán en conjunto – con el Estado – o si solo le corresponde al Municipio".

La ´Joroba´ forma parte del proyecto del eje vial Lázaro Cárdenas, la cual, conecta al bulevar Adolfo López Mateos con el bulevar Emilio Portes Gil sobre el paso de vía del ferrocarril, y cuenta con casi 17 años de funcionamiento; durante 2020 presentó el derrumbe de una de las escamas del muro de contención norte y hundimientos sobre distintos tramos de la carpeta asfáltica, por lo que la Dirección de Obras Públicas del Municipio llevó a cabo trabajos de rehabilitación.

"No hubo necesidad de acordonar debido a la gravedad del asunto, por los ´pedacitos´ de piedras por llamarlos de alguna manera, me acompañaron inspectores de la Coordinación, vieron que no había peligro, pero sí se tenía que turnar inmediatamente para Obras Públicas y ya ellos lo valorarán", resaltó Flores Rodríguez.

Imágenes difundidas por la propia Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos muestran que se trató de parte del ´enjarre´ de la estructura de la ´Joroba´ la que se desprendió, quedando sobre la banqueta sin alcanzar a afectar la vialidad lateral, no obstante, se requerirá de una inspección más a fondo por personal de la Secretaría de Obras Públicas para descartar más riesgos de desprendimiento.





A sus casi 17 años de uso la Joroba del eje vial Lázaro Cárdenas ya ha presentado fisuras, hundimientos y derrumbes parciales en el último año.