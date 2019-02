Descartan en albergue recibir a más migrantes

"Desgraciada-mente no tenemos la capacidad para atenderlos, no hay recurso, no hay material, no hay personal". Edith Hinojosa de Garza, presidenta del patronato del albergue.

La Casa del Migrante "Nuestra Señora de Guadalupe" trabaja al tope de su capacidad atendiendo de 80 a 120 personas al día, connacionales y centroamericanos.

De acuerdo con Edith Hinojosa de Garza, Presidente del Patronato todo el que llega recibe alimento, hospedaje, atención médica, psicológica y asesoría en su proceso migratorio.

Ante el arribo reciente de personas centroamericanas a Reynosa, declaró que es imposible poderles ofrecer albergue.

"Sabemos que han estado llegando personas a esta región, pero desgraciadamente no tenemos la capacidad para atenderlos no hay recurso, no hay material, no hay personal".

Indicó que cada migrante requiere un gasto diario de 250 pesos.

El albergue trabaja actualmente con un presupuesto de 30 mil pesos mensuales, proporcionado por el gobierno estatal.

Con esta cantidad, apenas alcanza para pagar servicios como luz, gas, agua, combustibles, internet, medicamentos, entre otros, debido a que la ropa, alimentos, detergentes y productos de limpieza son en su mayoría donativos.

"Por lo pronto no se nos ha pedido apoyo, pero cuando se haga, evidenciaremos por lo que estamos pasando, ahorita estamos en un momento complicado, admito que cuando llegan los migrantes esperamos que se vayan lo más pronto posible para que así tengamos lugar de atender a otros".

Desde principios de este año el albergue atiende a migrantesque han llegado de forma dispersa en grupos de 2 a 4, los países de mayor registro son El Salvador, Honduras,

Hinojosa de la Garza añadió que están a la espera de firmar un convenio económico con el Instituto Tamaulipeco de Atención a los Migrantes para incrementar su presupuesto y con ello su proyección.

