Descarta refuerzos

El director técnico de Chivas de Guadalajara, Luis Fernando Tena, lamentó la baja del mediocampista ofensivo Víctor Guzmán, pero dejó en claro que no habrá más refuerzos.

"Sí nos ha dolido mucho (la baja de Guzmán), en las cuatro semanas que estuvo Víctor con nosotros tuvo un comportamiento extraordinario, un muchacho noble, trabajador, se lleva bien con los compañeros, un jugadorazo. Estábamos contentos con su contratación y lo que nos toca es apoyarlo, ya se manifestó la directiva de Chivas, la directiva de Pachuca, compañeros, el propio jugador y ojalá se resuelva lo antes posible", declaró.

En conferencia de prensa, el "Flaco" Tena admitió: "ojala algún día pueda volver (Víctor Guzmán), aquí (a Chivas) siempre tendrá las puertas abiertas".

Sin la presencia de "Pocho", el estratega del Rebaño Sagrado descartó solicitar algún refuerzo, se encuentra conforme con el plantel formado, aunque es consciente que pueden existir sorpresas de aquí hasta el 31 de enero que termina el mercado de fichajes.

"De entrada estamos bien así, seguimos teniendo un plantel fuerte, competitivo, pero nunca se cierran las puertas, uno no sabe todavía hasta el 31 de enero, pero el platel es fuerte. Nos ha dolido (la baja de Guzmán), teníamos planes, esquemas, contando con él, pero seguimos, tenemos plantel fuerte, seguimos trabajando y haciendo que el plantel funcione como equipo".

Reiteró: "Yo no voy a pedir más jugadores, así estamos bien. No cierro la puerta porque puede haber sorpresas hasta el 31 de enero, pero no voy a pedir más".

Pese a la marcha del futbolista acusado por dopaje, Tena afirmó que los planteles de Chivas siguen siendo los mismos para el Torneo Clausura 2020 de la Liga MX, jugar bien, ganar, ser protagonista, entrar a Liguilla y pelear por el campeonato.

"No me cambia nada los planes, tenemos buen plantel, por supuesto nos hubiera encantado estar con él, ahora nos tenemos que adecuar a la circunstancias, pero no es mi idea pedir más jugadores".