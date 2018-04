Descarta líder tricolor en el Congreso de Tamaulipas le afecten al PRI casos Yarrington y Geño

CD. VICTORIA, Tam.-

Tras la detención del exgobernador Tomás Yarrington Ruvalcaba en la ciudad italiana de Florencia hace poco de las de un año, y su extradición hacia los Estados Unidos de América durante las primeras horas de este viernes, el diputado local del PRI Alejandro Etienne Llano descartó que esto venga a impactar en la imagen del Partido Revolucionario Institucional en el presente proceso electoral.

Del mismo modo sería en el caso del exgobernador Eugenio Hernández Flores, recluido en el Centro de Ejecución de Sanciones en Ciudad Victoria desde el 6 de octubre del año pasado por diversos cargos de corrupción cometidos durante su administración y quien es requerido por el gobierno estadounidense por la presunta comisión de delitos bancarios.

Etienne Llano consideró que los delitos que pusieron haber cometido ambos ex mandatarios estatales no implicaba al partido, y por lo tanto, no habría de afectar la imagen de los distintos candidatos del PRI en este proceso electoral.