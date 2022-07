Viaja la Kelly al Latino Pee Wee

Sin duda los pequeños reynosenses de 9 y 10 años no van olvidar estos momentos al vivir un día lleno de felicidad y de muchas emociones al viajar con los entrenadores Carlos y Ángel Noguera.

Madrugan

Desde temprano partieron del Aeropuerto de McAllen para trasladarse a su primera escala Houston, Texas, posteriormente tuvieron unas horas de espera y abordaron el avión para dirigirse rumbo a la Isla del Encanto.

La buena noticia que un total de 11 jugadores pudieron hacer el viaje, la mala fue que tres del equipo no pudieron acudir al no contar con la visa para poder acceder a Estados Unidos, y no pudieron agregar a otros niños de la preselección al no estar registrados desde que dio inicio el proceso de competencia (Distrital, Regional y Nacional).

Hasta el momento no han dado a conocer los grupos y rivales que van enfrentar en esta justa internacional, pero los equipos que han confirmado su participación son Panamá, Venezuela, Colombia, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Curazao, Aruba, St. Thomas, Bahamas y República Dominicana, además de los anfitriones Mayagüez y Puerto Rico.

De acuerdo a las autoridades de la isla caribeña el sábado se llevará a cabo un desfile para hacer la presentación de cada una de las delegaciones, en la que habrá gastronomía, espectáculos artísticos y estatuas vivientes.