Orgullo reynosense

En su visita a Reynosa, Emiliano sostuvo una plática en exclusiva con el periódico El Mañana de Reynosa donde comparte las vivencias que ha tenido en su camino y del intenso trabajo que ha tenido que realizar para estar en la vista del cuerpo técnico del conjunto hidrocálido y ser serio candidato en estar dentro de la terna de los porteros del primer equipo, además de la experiencia que tuvo con la Selección Mexicana dentro de la eliminatoria de Concacaf Sub-20, donde no consiguieron el objetivo de clasificar en la Copa Mundial Indonesia 2023 y Juegos Olímpicos París 2024.

¿En tus concentraciones con el Necaxa o Selección Mexicana se te vienen los recuerdos de cómo fueron tus inicios?

"De repente veo mi teléfono y veo las fotos; me gusta recordar cuando jugaba Tercera División, ver mis inicios cuando estaba chico y créeme que el ver esas fotos me llenan de satisfacción y eso me motiva para seguir adelante. La verdad sí valoro mucho el visitar lugares, jugar con otros futbolistas de otros países, todo eso lo valoro cuando recuerdo lo que sufrí en el pasado", comentó el guardameta de 19 años, que en todo momento estuvo atento a cada pregunta que se le realizó.

¿Te sientes listo para jugar en Primera División?

"Yo creo que lo que pase en este último año y lo que he vivido, la experiencia que he tenido, yo creo que estoy preparado para la oportunidad y creo que he trabajado para esa oportunidad, y la verdad creo que la experiencia más fuerte que he vivido fue la de junio y creo que eso me hizo más fuerte mentalmente para estar listo lo que pase en Primera, porque es todo un control de emociones estar en la Primera División", expresó Emiliano, el cual con una sonrisa de confianza sabe que su oportunidad le va a llegar en cualquier momento, al ser un jugador que tiene aptitudes y que viene de la cantera de rayos.

¿Qué pasó en la eliminatoria? ¿por qué México no clasificó al Mundial y Juegos Olímpicos?

"Todos los equipos tal vez en un torneo no tienen un partido no tan bueno y a veces hay que ser autocríticos todo el equipo general; los que estuvimos en la banca también somos parte de la situación y yo creo que no fue nuestro mejor partido ni tampoco fue el peor, se juntó que Guatemala fue contundente, la que tuvo la metió y se defendió bien y siempre lo he dicho, los penales son un volado. El equipo trabajó, teníamos compromiso; no reprocho nada en la actitud, pero sí se juntó un partido regular de nosotros con un partido bueno de ellos", señaló el tamaulipeco que ha tenido buenos momentos con el Tricolor, pero esa experiencia sí lo marcó.

¿Este golpe es el más duro que has recibido en tu carrera futbolística?

"Sí, ha sido uno de los más duros. Esto no se va a olvidar nunca, tienes que aprender a vivir con esto y yo creo que hay revanchas; entonces no puedes estar pensando todo el tiempo, yo creo que hay que prepararse para estar mejor", lo dijo de la manera como si lo estuviera recordando ese momento amargo.

¿Qué consejo le das a los jugadores de Tercera División o amateur que quieren ser profesional, pero andan en la talacha?

"Es responsabilidad de cada quién, pero yo les digo que no, porque si quieren estar enfocado en el profesionalismo, yo les recomendaría dejar la talacha; pero si no están interesados en avanzar o no tienen planes de seguir avanzando, porque cuando estás en fuerzas básicas es imposible talachear, te llegan a descubrir y te olvidas del equipo. Mi recomendación es no talachen absolutamente nada", indicó con mucha seguridad antes de despedirse de la entrevista.