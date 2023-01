Claudia Constantino va por México

Monserrat, que milita con el equipo de Avengers, ha comenzado a preparar las maletas porque este 15 de enero viajará a Ciudad de México a reportarse al campo de entrenamiento del equipo azteca juvenil, en el que inmediatamente sostendrá partidos de preparación para adaptarse con sus compañeras y al sistema táctico que utilizarán en la justa internacional; posteriormente, el 19 del presente mes parte rumbo a Estados Unidos.

"Mas que nada en el tema de acoplamiento, lo más seguro; serán diferentes jugadoras, no creo que cambie nada en la dirección técnica y yo me tendré que acoplar con mis compañeras, y es muy fácil adaptarse en el nivel de juego, y a nivel personal sí va a ser diferente a la ocasión anterior (2021) ya que mi mentalidad cambió bastante y me he preparado más y sí pienso que va a ser diferente", comentó con cierta ansiedad de ya participar.

El contar con la experiencia de jugar por más de cuatro años esta disciplina le ha beneficiado mucho y eso ha servido para dominar las posiciones de mariscal de campo y receptora, por eso cuenta con la plena confianza que va a aportar mucho al cuadro mexicano.

"Me he preparado más, me he enfocado en mis errores que tuve en mi primera ocasión, que fui para trabajar en ellos y obviamente corregirlos, igualmente la etapa mental. Ya sé a lo que voy, sé qué esperar y estoy más preparada que nunca, y pues el consejo que le puedo decir a las demás chavas que juegan es que sigan echándole ganas; las oportunidades te llegan y si te gusta este deporte sigue entrenando, porque cuando menos te lo esperes te va a llegar la oportunidad", expresó la jugadora, que se encuentra ilusionada de ganar el campeonato para ganarse el derecho de participar en el juego de exhibición del Pro Bowl en Arizona.

Monserrat ha llevado un proceso de preparación y lo reafirmó el año pasado al participar con Rocket en el Cancún Bowl, donde fue visoreada y se ganó su lugar de representar a México en la justa internacional. Con este nuevo llamado, a la Liga de Football Elite Reynosa Bowl, que preside Jesús Díaz, por cuarto año, de forma consecutiva, le seleccionan jugadoras.