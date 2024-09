¡Va por Reynosa, va por México!

Jonathan Roberto Yáñez Ávalos representará con mucho orgullo a Reynosa, a Tamaulipas y a todo México en el Campeonato Mundial de Tenis para Ciegos que se celebrará en Italia del 23 al 29 de septiembre.

No es la primera vez que participa en un evento de talla internacional, de hecho en el 2023 enfrentó dos importantes torneos en Inglaterra y en Polonia.

Actualmente está rankeado número 6 del mundo en su categoría y será el único mexicano en este evento.

Es mucho orgullo llevar la bandera mexicana y el nombre de Reynosa a otro país, siento mucha emoción

JONATHAN YÁÑEZ / TENISTA

"Ser campeón del mundo es mi meta, yo quiero lograrlo pronto y siento que en Italia se puede", afirmó con la misma determinación que le pone a la vida todos los días para enfrentar su discapacidad.

"Los límites los ponemos nosotros mismos, para mi no ha sido impedimento (ser ciego), es motivación, a veces sí he pensado que no puedo o me levanto en un mal día pero nunca tiró la toalla", expresó el "Jona" todavía con la raqueta en la mano pues apenas terminó su entrenamiento.

Desde hace 7 años agarró la raqueta para nunca soltarla, de la mano de Víctor Cazares, quien hasta la fecha sigue siendo su entrenador y su guía en el deporte.

"Le agradezco mucho a mi profesor por haberme metido en esto, aquí seguimos los dos", dijo con una sonrisa.

Además de ser un paratleta de alto rendimiento, estudia el tercer semestre de preparatoria en el CETIS 71 y pase lo que pase en Italia, Jonathan ya es un gran ejemplo.

"Yo les diría que luchen por sus sueños, échenle todo el corazón, no se detengan, busquen todas las maneras para realizarlo", finalizó.