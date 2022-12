¡Lucen ganadores!

Autoridades municipales, deportistas y el padrino de esta generación de ganadores resultó ser el luchador Komander; estuvieron presentes para reconocer el trabajo realizado por los atletas de alto rendimiento que constantemente han puesto el nombre de Reynosa en todo lo alto.

La terna fue completada por los también reynosenses Jesús Paredes (boxeador), que buscaba refrendar la corona tras conseguirla en el 2021, y Lorenzo Martínez (voleibol), fue su primera nominación a este certamen.

Rodríguez Mojica obtuvo la máxima distinción del deporte de la ciudad tras conseguir colgarse la medalla de bronce en el campeonato francés de 50 kilómetros, además fue primer lugar en el duatlón de Texas City en Houston, Texas, asimismo en este mismo ciclo logró su pase al Campeonato Mundial de Duatlón en Ibiza, España 2023.

"Este año tuve mucha actividad deportiva tanto en México como en el extranjero estoy muy feliz y contento he pasado por momentos complicados, pero ha valido la pena todo el esfuerzo que se ha hecho, yo se de antemano la gente que me conoce sabe bien que vengo de la cultura del trabajo siempre me he comportado con muy buena disciplina dentro y fuera de lo que estado haciendo", comentó "Súper Joel", que se convierte en el primer deportista local que gana esta distinción en dos ocasiones, la primera fue en el 2019.

RECONOCIMIENTOS ESPECIALES

Dentro del evento hubo reconocimientos a personalidades del medio deportivo, y uno de ellos fue Komander, que recientemente se convirtió en el primer luchador de esta frontera en sostener un combate en Japón y próximamente en el 2023 viajará a Alemania para explotar toda su habilidad aérea.

Hugo "Tigre" Castañeda no se podía quedar fuera de esta magna fiesta, ya que hace apenas algunas semanas obtuvo el Campeonato Mundial Juvenil OMB tras derrotar por la vía del nocaut al colombiano Maykol ¨Diamante¨ Mendoza, resultado que rompió una larga sequía de 23 años que Reynosa no contaba con un monarca de este calibre, y con esta pelea se mantiene invicto con 12 triunfos y 9 de ellos los ha resuelto por la vía del nocaut.

LA FIESTA DEPORTIVA NO SE DETUVO

Dentro de la máxima fiesta deportiva de Reynosa hubo más ternas que participaron y que estaban emocionados, pero acompañados con la incertidumbre en saber el resultado final.

Erick Rubén López de León fue premiado como el Entrenador del Año producto de ser forjador de campeones y seleccionados que representaron a Reynosa y posteriormente integraron la delegación de Tamaulipas. Sus pupilos cosecharon medallas en la sexta edición del nacional para personas con discapacidad, además tuvieron una destacada participación en los Juegos Estatales de personas con Discapacidad como también en el Regional Zona Norte de Voleibol Sentado, clasificatorio para nacional.

Jaed Iván Nájera Soto se llevó los aplausos al escuchar como lo nombraron el nuevo Atleta del Año en Deporte Adaptado y esto fue gracias al primer lugar en el Torneo de Federación Mexicana celebrado en Aguascalientes. Se mantuvo concentrado en el CNAR como parte de la selección nacional, de hecho, representó a México en las Sordolímpiadas Caxiad Do Sul Brasil 2022, regresando con el octavo lugar.

Los que se llevaron el evento al ser los más vitoreados por los asistentes fue la Selección Treviño Kelly Categoría 9-10 años al ser acreedores del reconocimiento Equipo del Año, tras adjudicarse la Serie Nacional de Beisbol en Sabinas, Coahuila, obteniendo la clasificación a la Serie Latinoamericano en Puerto Rico donde representaron a México y terminaron en el cuarto lugar.