Una tarde soñada

Aunque no pudo redondear su faena, el reynosense Kevin Loyo logró lo que muchos toreros sueñan, pero pocos cumplen: torear en la Monumental Plaza de Toros México, que se hizo realidad para el joven matador tamaulipeco, quien tuvo encima todos los reflectores en un domingo más de la Temporada de Novilladas 2024.

"Si fue un sueño, incluso para mi fue lograr algo que veía como inalcanzable cuando comenzaba en esto de los toros ... y que se hizo realidad. No fue el resultado deseado, fue muy complicado todo pero puedo decir que cumplí el sueño de torear en la Plaza México, pero ojo que se queda una cuenta pendiente de cortar orejas y triunfar en esa plaza", explicó Kevin, contado a detalle para EL MAÑANA de Reynosa todo lo que vivió en una tarde inolvidable y muy accidentada.

Sus compañeros, Luz Elena Martínez y Paco de la Peña recibieron cornadas y abandonaron el festejo, así que toda la responsabilidad quedó en la muleta de Kevin, lidiando novillos de más de 450 kilogramos. El de Reynosa ha recibido más críticas que elogios, pero está sacando el temple y preparando la espada para una revancha.

"Sensaciones de todo un poco, sigo algo caliente todavía por lo que pasó el domingo, no estoy satisfecho de mi actuación, consciente de que me faltó arriesgar más, hay cosas que corregir y entrenar más, fue una exigencia grande y me sirvió de mucho aprendizaje", afirmó.

Reynosa no tiene muchos toreros qué presumir en su historia y Kevin apenas comienza a escribir la suya. "Siento mucho orgullo, me gusta hasta cuando en los sorteos dicen: ¡El de Reynosa!, orgulloso de que lo poco o mucho que he logrado hasta hoy, siendo de Reynosa, es difícil, me da gusto que conozcan a Reynosa por algo diferente, aunque los toros es un tema controversial que no a todos les gusta y ver noticias de un torero reynosense pisando plazas importantes me da satisfacción".