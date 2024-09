Al nivel de los grandes

El enmascarado reynosense fue el único gladiador local que apareció en la lucha estrella y en todo momento estuvo a la altura de Último Guerrero, Máscara Dorada 2.0, Templario y Xelhua, situación que le valió recibir buenos comentarios de un maestro como Nitro.

"Lo conozco de hace varios años y ya merece la gran oportunidad, ya estuvo en el Consejo Mundial entrenando y le deseo lo mejor, si me toca recibirlo le voy a dar la oportunidad de que se prepare y lo recibiré como se merece, como a los grandes luchadores", comentó el rudo oriundo de la Ciudad de México.

La afición de casa también reconoció la calidad de los seis luchadores y por eso arrojaron dinero al cuadrilátero.

"Es un logro, una gran satisfacción, muy contento porque mi esfuerzo ya está teniendo frutos y puedo estar entre los grandes, para mi fue un compromiso enorme, cuando me avisaron que iba a alternar con estos monstruos de la lucha libre pues me enfoqué todavía más y hasta yo mismo me sorprendí del nivel que puedo alcanzar, esto es solo el comienzo porque vienen cosas grandes para mi, estoy soñando despierto", señaló Súper Boy Jr.

Al cuestionarlo sobre su futuro inmediato y por qué no se ha ido al CMLL, dijo lo siguiente.

"No es porque yo no quiera, las cosas no se han acomodado pero creo que es cuestión de tiempo, lo importante ahorita es mantener la disciplina y el enfoque, y esa pasión por hacer las cosas", afirmó.