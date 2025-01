¡Se empata la serie!

Por: Josué Segura

Enero 20, 2025 -

Los Petroleros estaban con la obligación de ganar, a como diera lugar, tras encontrarse abajo en la serie de campeonato 0-1 y en el arranque del segundo encuentro desataron toda su furia con rally de nueve carreras para vencer 10-7 a Club Cienfuegos, en la gran final del Torneo de Beisbol 40 años y mayores.

El lanzador Julio Sierra tuvo una apertura demasiada complicada, al ser fuertemente castigado por el receptor Felipe Leal que conectó grand slam entre el jardín izquierdo-central, pero la fiesta de batazos no se detuvo al ligar sencillos Ignacio Orea, Heriberto Ledezma y Jorge Del Ángel, para después subirle a la música desde el pentágono con los remolques de Francisco Vega y Ventura Cisneros y cargar la balanza a su favor 9-3.

Los Petroleros supieron mover a la perfección toda su rotación de bullpen. El encargado de iniciar fue Jorge Tovar, que se fue sin decisión, pero los relevistas Manuel Segura, José Colion, éste último se apuntó el triunfo, y Sergio Castillo mantuvieron en todo momento la ventaja.

El duro golpe que recibió Club Cienfuegos fue letal, al no poderse levantar por completo. Pese que redujeron la distancia, no fue suficiente para barrer la serie. El serpentinero Sierra fue quien cargó con el revés tras recibir grosero madruguete, mientras el relevo de Alejandro Ríos fue eficaz al apagar por momentos el ataque de los Petroleros, aunque no se salvó del jonrón en solitario que le dio Eder Montoya en la baja del quinto episodio.

El tercero y definitivo encuentro está pactado para este sábado, pero se van a monitorear las condiciones climatológicas, al estar pronosticado que va a descender la temperatura considerablemente.

El receptor Felipe Leal es felicitado tras pegar jonrón con casa llena, para conducir a los Petroleros en empatar la serie final 1-1.