Futura campeona de las pistas

Alexa Meza es una de las caras nuevas en la selección IMD de atletismo y representa con mucho orgullo a Reynosa. Hace 11 meses llegó con el profesor Carlos Olvera quien de inmediato le detectó talento para las pruebas de velocidad (150 y 300 metros planos).

Gracias a su compromiso, a su actitud siempre positiva y sobre todo al gran esfuerzo que realiza diariamente en los entrenamientos, en poco tiempo ha logrado colocarse entre las mejores de Tamaulipas en su categoría.

Yo siempre he querido representar a Tamaulipas, ese es mi objetivo, sería un orgullo llegar a estar en un nacional y ganar medallas importantes para Reynosa.

En 150 metros hago 19 segundos y en 300 metros cómo 48 segundos pero este año voy a bajar esos tiempos", asegura la jovencita de apenas 11 años de edad quien ya se toma muy en serio el tema de competir.

"Tenemos que hacer sacrificios para poder lograr los objetivos, a veces da flojera y no quiero venir a entrenar pero recuerdo que tengo mis metas y pues vengo más motivada".

Ama los deportes y ahora tiene dos grandes pasiones, el atletismo y el basquetbol. También confiesa que tiene dos ídolos que la motivan, su hermana Frida y Michael Jordan.

"Mi hermana es mi inspiración, también por ella empecé a jugar basquet. Jordan ya está retirado pero tiene historias muy importantes que me inspiran mucho.

Desde que era muy chiquita siempre me gustó correr, en la escuela siempre fui la más rápida pero me gusta mucho también el basquetbol, entonces no puedo decir que uno sea más favorito que otro", expresa con voz tímida.

El Polideportivo se ha convertido en la segunda casa de Alexa quien disfruta al máximo su faceta como atleta de alto rendimiento.

"Yo no conocía esa capacidad para correr ya en competencias, me daba algo de pena pero ahora lo disfruto mucho, invito a los niños y niñas a que se atrevan y vengan a descubrir un deporte que los puede apasionar mucho como el atletismo", expresa con una enorme sonrisa.

