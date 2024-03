Seguirá Sergio Pérez intentando vencer a Max Verstappen

Vencer a Max Verstappen es una tarea complicada pero no imposible para Sergio Pérez.

EL RIVAL A VENCER

Esta temporada, Red Bull es el rival a vencer con su revolucionario RB20 y con un tricampeón que está en su mejor forma, ya que en 2023 logró 19 victorias de 22 posibles, sin embargo, el mexicano quiere retar a su compañero de garaje.

"Max está viviendo uno de los mejores momentos de su vida con el coche y otro con el equipo, está en plena forma. Afronta cada fin de semana sabiendo lo que necesita del coche para ser más rápido, está mejorando todo el tiempo, cada vez es más rápido y no comete errores.

"Es muy difícil ganarle, pero vamos a intentarlo. El año pasado tuvimos un inicio de temporada muy igualado y veremos qué pasa este año. El año pasado fue muy difícil. Sobre todo cuando tu compañero de equipo domina todo el tiempo y tú no puedes sacar el máximo partido al coche. No es una situación fácil, pero tienes que ser fuerte mentalmente y hacerlo lo mejor posible", comentó el tricolor al podcast Beyond the Grid.

A partir del Gran Premio de Bahréin, primera carrera del calendario, Checo tendrá una primera lectura de la diferencia que lo separa de Verstappen en cuanto a velocidad en una vuelta y en tandas largas m.

"Quiero aprovechar al máximo todas las oportunidades que se me presenten este año. Tenemos 24 carreras y tenemos que progresar desde la primera hasta la última.