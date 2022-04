Tyson, leyenda de los Completos

Mike Tyson es considerado uno de los últimos grandes boxeadores de los Completos, además de uno de los más mediáticos por sus escándalos.

De 1986 a 1990 reinó dentro de los Pesados y defendió su cetro de forma contundente y exitosa para perderlo de manera inesperada ante el desconocido James Buster Douglas, por dedicarle más tiempo a la fiesta y a las mujeres.

LA CAÍDA CON BUSTER DOUGLAS

La primera derrota de Mike Tyson ante James Buster Douglas el 11 de febrero de 1990 es considerada una de las grandes sorpresas en la historia del box. "El 8 de enero de 1990, subí a un avión para volar a Tokio. No quería pelear; todo lo que me interesaba era salir de fiesta y tener sexo con mujeres. No consideré a Buster Douglas como un gran desafío. Ni siquiera me molesté en ver ninguna de sus peleas en video. Yo había vencido fácilmente a todos los que lo habían enfrentado. Así que ese (la fiesta) fue mi entrenamiento para Buster".

BRAD PITT ROGÓ CLEMENCIA

Mike Tyson era un tipo celoso, sobre todo con su ex esposa Robin Givens, a quien perseguía y una vez la sorprendió con el actor Brad Pitt. "Tenía que ir a la oficina de mi abogado, pero quise pasar por la casa de Robin para un ´rapidito´. Yo era joven y la extrañaba. Estaba en un coma emocional. Habían tomado mi corazón y lo aplastaron, todo eso me dejó completamente abrumado. No tenía energías para pelear. Brad debió haber estado ebrio o algo, pero me imploraba que no le pegara y me decía que sólo estaban repasando un libreto".

UN LINDO GATITO

Como todo deportista millonario en la cumbre, Mike Tyson tenía caprichos excéntricos, y uno de ellos fue compra un tigre de Bengala por 60 mil dólares.

´"Tenía un tigre como mascota, se llamaba Kenia y pesaba alrededor de 500 libras (unos 200 kilos). Una noche alguien saltó la cerca justo donde estaba el tigre y empezó a jugar con él.

"El animal no conocía a esta mujer y ocurrió un feo accidente. Cuando vi lo que el tigre le hizo a su mano, yo tenía mucho dinero, entonces le di 250 mil dólares porque ella estaba jodida", afirmó.

POR ANDAR DE TENTÓN

De niño, Mike era muy inquieto, incluso provocó un accidente y posteriormente un incendio. "(Mi hermano Rodney) era como un científico: tenía unos tubos de ensayo y siempre estaba experimentando. Una vez fue al laboratorio de química del Instituto Pratt, una universidad cercana, y consiguió algunos productos químicos para hacer un experimento. Unos días después, cuando él estaba fuera, me colé en su habitación y comencé a agregar agua a sus tubos de ensayo...exploté toda la ventana trasera, provocando un incendio", recordó Mike.

MICHAEL JACKSON LO DESCONOCIÓ

"Fue en un concierto en Cleveland, cuando conocí a Michael (QEPD). Yo estaba con Don King. En esos instantes era campeón indiscutible. Jackson vino hacia nosotros y Don le hizo el signo de la paz. Michael lo imitó; entonces, yo repetí el gesto y Michael bajó la mano. Don y yo fuimos al backstage. Entonces, MJ fue hacia Don y habló con él, pero no conmigo. Michael se marchó y yo me aproximé. Entonces, me dijo: ´¿no te conozco de alguna parte?´. Yo contesté: ´no, sólo soy un fan, es un placer conocerlo´. Y él se metió en un coche".