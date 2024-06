Imagen de Místico es plasmada en Turibús de CDMX

CIUDAD DE MÉXICO.- La imagen de Místico recorrerá las calles de la Ciudad de México, gracias a un Turibús.





HOMENAJE

A manera de homenaje a sus 20 años de trayectoria luchística, la empresa ADO y el Consejo Mundial de Lucha Libre, plasmaron la imagen del Rey de Plata y Oro en una unidad turística, la cual será utilizada para diversos recorridos, particularmente el de Turiluchas los martes, viernes y sábados.

"Ver mi imagen en la vagoneta del Consejo Mundial de Lucha Libre es algo maravilloso, una emoción muy grande verla ahí, ahora verla en un Turibús es algo maravilloso" Místico

"Ver mi imagen en la vagoneta del Consejo Mundial de Lucha Libre es algo maravilloso, una emoción muy grande verla ahí, ahora verla en un Turibús es algo maravilloso.





"Es un honor que me hayan tomado en cuenta, es algo que no me esperaba y ahora a presumirlo porque no cualquiera tiene un Turibús con toda su imagen, para mí es un sueño hecho realidad", afirmó el gladiador este viernes en las instalaciones de ADO en la Colonia Siete de Julio.